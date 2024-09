Marjorie de Sousa explica los motivos que la llevaron a retirarse los implantes mamarios

Marjorie de Sousa apareció recientemente en las redes sociales, para contar un delicado testimonio de cómo se sometió a una operación, para retirarse los implantes mamarios. En primer lugar, la actriz venezolana de 44 años dice que se quitó las prótesis por motivos de salud, pero también hubo razones de fuerza mayor que la llevaron a tomar esta decisión.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz venezolana dice que nunca llegaron a encontrarle una enfermedad como tal. Sin embargo, cuenta que sí tenía varios síntomas que, según el médico, ya había visto en otras pacientes que se realizaron el retiro de los implantes.

“Ya no se me hinchan los pies”, dijo Marjorie en el video. “Antes se me hinchaban los pies y no sabía por qué”, contó a sus seguidores. El objetivo de este testimonio, dice la actriz, es que otras mujeres que estén pasando por situaciones similares no tengan miedo a quitarse los implantes mamarios.

“Hoy me siento muy bien, veo muchos cambios positivos en mi salud y sé que cada día estaré mejor. Quiero hablarles como amiga y decirle a muchas que aún lo siguen pensado que busquen a esa persona que les dé confianza y sobre todo que vean testimonios de otras pacientes que ya lo hicieron”, dice parte del extenso texto de la cuenta de Instagram de Marjorie de Souza.