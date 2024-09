Alex Basteri, hermano de Luis Miguel, confirma la muerte de su madre

La muerte de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, ha sido un misterio desde hace varios años, pues como tal el cantante no ha confirmado que ella hubiera perdido la vida; sin embargo, lleva ya mucho tiempo desaparecida.

Incluso, en la bioserie del ‘Sol de México’ se deja claro que fue Luisito Rey, padre del cantante, el responsable de lo ocurrido con Marcela.

Ahora, ha llamado la atención que Alex Basteri, uno de los hermanos de Luis Miguel, confirmó la muerte de su madre.

Se abre nueva polémica en torno a Marcela Basteri

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Mariana Ochoa, quien tuvo breve un romance con Álex Basteri en el pasado, compartió detalles inquietantes sobre la desaparición de su madre.

Según Ochoa, Álex recibió una llamada de un convento en Italia informándole que su madre había intentado comunicarse a través de un amigo que vivía en Tecamachalco. “Nunca supieron por qué la buscaban durante tanto tiempo, y al final nunca la encontraron. Quién sabe si era un periodista haciéndose pasar por ella”, comentó Mariana.

Ochoa también aseguró que, a raíz de esa llamada, Álex aún creía que su madre estaba recluida en un convento: “Él realmente pensaba que estaba escondida allí, hasta el día de hoy”.

Alex Basteri reacciona a las declaraciones de Mariana Ochoa

Tras las declaraciones de Mariana, Basteri utilizó sus redes sociales para poner fin a las especulaciones y confirmar que su madre había fallecido, pidiendo que se respete su memoria.

“Para los de la duda de que mi mamá sea esa mujer que no tiene nada que ver, déjenla de molestar, mi mamá nunca habló español bien, de hecho, mi primera lengua era italiano, ya que ella nació en Italia, por lo mismo de que ella tampoco nunca habló como Quijote. Dejen descansar la memoria de alguien tan importante y dejar en paz a esa señora que no tiene nada que ver, ya no busquen publicidad a costa de otras personas”, escribió el empresario.

Esta noticia ha conmocionado a sus seguidores y ha reavivado el interés por el misterio que rodea la desaparición de la madre de Álex y Luis Miguel, un tema lleno de rumores y conjeturas durante muchos años.