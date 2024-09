Sinfónica de Puerto Rico presenta la magia de Broadway con Ana Isabelle y Johnathan Dwayne

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) continúa su nueva temporada con el concierto “La Magia de Broadway y algo más” este sábado, 28 de septiembre de 2024, a las 7:00 de la noche, en la Sala Sinfónica Pablo Casals en el Centro de Bellas Artes de Santurce (CBA). Este primer concierto Pops de la temporada estará bajo la tutela del director asociado de la orquesta, Rafael Enrique Irizarry, y contará con la participación especial de Ana Isabelle y Johnathan Dwayne.

El repertorio estará compuesto por grandes clásicos del teatro musical anglosajón y selecciones del ámbito cinematográfico como Evita, Fiddler on the Roof, In the Heights, The Phantom of the Opera, Pocahontas, The Wizard of Oz, Cats, The Little Mermaid, entre otras.

“Estamos de vuelta a nuestra temporada de conciertos pops con este espectacular concierto bajo la dirección del maestro Rafael Enrique Irizarry. El público disfrutará de una noche especial con las interpretaciones de Ana Isabelle y Johnathan Dwayne, quienes acompañarán a nuestra Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y un repertorio que incluye clásicos de importantes compositores que le han dado gloria a Broadway”, expresó Melissa Santana, directora ejecutiva de la Corporación de Artes Musicales y sus subsidiarias.

Por su parte, el maestro Irizarry dijo que “es impostergable parafrasear el monólogo de la inmortal leyenda de las tablas James Earl Jones, en el rol del ensayista Terrence Mann en el filme Field of Dreams: La gente vendrá por que la constante todos estos años ha sido la música. La música ha marcado el paso del tiempo; como es parte de nuestro pasado nos acuerda todo aquello que una vez fue bueno y podría volver a serlo. Es una metáfora que augura, sin pretensiones, un concierto de infinitas resonancias y connotaciones, tanto en el patio de butacas como en el escenario”.

Para la ocasión, la orquesta estará acompañada por los talentosos y multifacéticos Ana Isabelle y Johnathan Dwayne, quienes interpretarán vocalmente algunas de las piezas. La velada comenzará con el medley sinfónico Gershwin by George! de George Gershwin, en un arreglo de Jerry Brubaker. La primera parte del concierto incluye música por Andrew Lloyd-Webber, Sheldon Harnick, Lin Manuel Miranda, Alan Menken, Leslie Bricusse y James Newton Howard.

Mientras, la segunda parte del concierto dará inicio con Hooray for Hollywood! de Arthur Schwartz, en un arreglo de John Williams, seguido por selecciones por John Kander y Fred Ebb, Don Costa, Andrew Lloyd-Weber, Stephen Sondheim, Alan Menken y Marvin Hamlisch, renombrado pianista, compositor y director orquestal de la diva absoluta Barbra Streisand.

También, en el concierto destacarán las dotes del eminente pianista y compositor Víctor Meléndez Döhnert. A cuatro décadas del deceso del maestro Jesús María Sanromá, la OSPR conmemora su imponente legado en las manos del maestro Meléndez.

Los boletos están disponibles en Ticketera, Ticketcenter y la boletería del CBA. Para mantenerse informado sobre este y otros conciertos puede entrar a la página oficial o a las redes sociales de la OSPR.