Lily Collins confesó cuál es la canción favorita de su papá

Lily Collins, conocida por su papel protagónico en la serie “Emily In Paris”, fue invitada al programa Watch What Happens Live With Andy Cohen, donde habló sobre su padre, Phil Collins. Durante la conversación, se le preguntó cuál era la canción favorita de su padre, a lo que respondió: “Probablemente ‘In The Air Tonight’”, un clásico de 1981, aunque también mencionó que hay muchas más que le gustan.

Cuando el presentador le consultó sobre su canción favorita de Genesis, la banda de su padre, Lily admitió: “Ooh, no sé...”. Reveló que tiene recuerdos de su infancia de melodías que parecían estar en su mente incluso antes de nacer. Al asistir a su primer concierto de Genesis, se sorprendió al escuchar canciones que creía eran solo imaginaciones suyas.

PUBLICIDAD

La banda se separó por primera vez en el año 2000, cuando Lily tenía solo 11 años. Su último álbum de estudio, “Calling All Stations”, salió en 1997. En 2022, después del último concierto de Genesis en el O2 de Londres, Lily hizo un emotivo homenaje a su padre, describiendo la experiencia como un “recuerdo imborrable” y agradeciendo a la banda por los momentos vividos.

En marzo de 2023, Mike Rutherford, exmiembro de Genesis, comentó que Phil estaba “mucho más inmóvil de lo que solía estar”, pero que se encontraba de buen humor y disfrutando de su vida en casa. Recientemente, se informó que Phil ha comenzado a trabajar en nueva música, un regreso significativo tras más de dos décadas sin lanzar material nuevo.

La gira final de Genesis, titulada “The Last Domino?”, comenzó en septiembre de 2021, marcando su regreso después de 14 años. Durante esta gira, la banda interpretó muchos de sus éxitos más icónicos, ofreciendo a sus seguidores un recorrido nostálgico a través de su vasta trayectoria musical.