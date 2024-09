Lady Gaga dice que quiere hacer una colaboración musical con Bad Bunny: “Si él quiere, claro que sí”

La cantante estadounidense, Lady Gaga, reveló en una reciente entrevista que desea hacer una colaboración con el trapero puertorriqueño, Bad Bunny.

Fue en una entrevista con el programa televisivo “Despierta América” (Univision) que le preguntaron a la intérprete de éxitos como “Poker Face” y “Bad Romance” si quería hacer un featuring con algún artista latino, a lo que respondió que con el “Conejo Malo”.

“Sí (quiero hacer una colaboración con un artista latino). Me encanta Bad Bunny... Si él quiere, claro que sí, me encantaría”, dijo sonriendo la mujer de 38 años.

“También creo que Rosalía es una gran artista”, agregó.

El periodista que hizo la entrevista, Luis Sandoval, escribió en su cuenta de Instagram: “Avísenle a @badbunnypr que @ladygaga esta lista para colaboración musical”.

Lady Gaga anunció lanzamiento de ‘Harlequin’, un disco que servirá de “acompañante” a ‘Joker 2′

Lady Gaga acaba de anunciar “Harlequin”, álbum que será parte de la banda sonora del “Joker 2″, filme que protagoniza y cuyo estreno está pautado para el próximo 4 de octubre.

Este disco de 13 canciones se lanzará el 27 de septiembre.

Se espera que “Harlequin” no incluya canciones nuevas, será un disco de covers de viejos temas, como “That’s Entertainment”.

Asimismo, un representante de la cantante le confirmó a Variaty que el single que estrenó con Bruno Mars, titulado “Die With a Smile”, no formará parte de este proyecto y tampoco de su esperado LG7.

A continuación, la lista de temas que conformarán el disco “Harlequin” de Lady Gaga:

1. Buenos días.

2. Alégrate (2024).

3. Oh, When the Saints.

4. World on a String.

5. If My Friends Could See Me Now.

6. That’s Entertainment.

7. Smile.

8. The Joker.

9. Folie à Deux.

10. Gonna Build a Mountain.

11. Close to You.

12. Happy Mistake.

13. That’s Life.