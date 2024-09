KQ 105 dejará la música en las tardes para escuchar a Molusco

El locutor Jorge Pabón “Molusco” confirmó oficialmente que estará de regreso a la radio junto a sus compañeros Pamela Noa, Ali Warrington y Roberto Maldonado “Fantacuca”.

Según se informó en conferencia de prensa, el programa se llamará “La Tendencia de Molusco” y estrenará el 7 de octubre desde las 3:00pm a través de la emisora KQ 105.

Esta emisora ahora forma parte del conglomerado de WAPA Media y se confirma un cambio de formato, al menos en el horario vespertino, ya que KQ 105 siempre ha sido exclusivamente de programación musical.

“Estamos marcando un antes y después en los medios con la llegada de nosotros a KQ 105 FM, desde los estudios de Molusco TV. Hace una pausa en la música para presentarle a los radioescuchas un contenido único es algo que cambiará el juego en la radio puertorriqueña. Estamos listos para llevar el entretenimiento en Puerto Rico a otro nivel”, expresó Molusco en un comunicado publicado por Wapa Media.

Sin embargo, la empresa confirmó que el locutor Pedro Villegas quien ha estado en el turno de la tarde por más de dos décadas en la emisora radial se integrará al programa.

Además, se anunció que la producción del programa estará a cargo de Ito Vallejo. Al igual que en el programa “Molusco y los Reyes de la Punta”, al espacio se integrarán los personajes de Robert Maldonado, entiéndase “Yoyo Ferrán”, “El Ministro Fede” y “Moncho Artuaga”.

El pasado lunes, el locutor había adelantado que esta misma semana se estaría llevando a cabo un anuncio sobre su próxima movida, tras finalizar el espacio “El Refugio” que mantuvo a los talentos en las plataformas digitales mientras se materializaba el regreso a la radio.

“Siempre le agradezco a los muchachos que se montan, confiaron en mí desde el principio. Siempre les he cumplido, vengo varios días pasando situaciones dentro del canal, ustedes saben saben lo que he venido pasando, lo del estudio, cuando me robaron, las pantallas…la salida de la emisora, nos sentamos aquí, estábamos tratando de que funcionara y de cierta manera funciona porque este podcast lo ve mucha gente, pero es bien cuesta arriba y tuve una conversación en privado con cada uno de ellos, luego en grupo. A lo que ellos comprendieron que había que tomar la triste decisión de dejar de hacer el refugio”, expresó Molusco el pasado lunes.

Molusco salió de las ondas radiales el pasado mes de febrero cuando no llegó a un acuerdo con la empresa Spanish Broadcasting System (SBS). Su salida también provocó que sus compañeros de programa le siguieran los pasos.

El locutor ahora estará transmitiendo el nuevo programa desde sus estudios Molusco TV.