Ellen DeGeneres reveló que tuvo que recurrir a terapia luego de las acusaciones de abuso contra sus empleados

Haciendo gala de su irreverente humor, Ellen DeGeneres se burló de su caída en Hollywood al mencionar en el especial de comedia que estrenó recientemente, que la oleada de comentarios negativos que recibió al finalizar su show de variedades, la llevaron a terapia.

“Ellen DeGeneres: For Your Approval” se titula el especial de comedia con el que la actriz y comediante se quiere despedir del medio, tras haber sido acusada de fomentar un ambiente laboral tóxico y de ser racista.

PUBLICIDAD

“Me echaron del mundo del espectáculo porque soy mala”, le recordó Ellen DeGeneres al público. “Sí, todos oyeron que era mala. Todos oyeron que era mala. Adonde sea que vaya, sé que todos habrán oído que soy mala persona”.

Ellen DeGeneres dijo que su terapeuta no sabía cómo tratarla

Ellen DeGeneres expresó en su especial de comedia que leyó un titular donde la nombraban como la persona más odiada en los Estados Unidos, lo cual fue duro de asimilar, en especial, porque no recibió ningún premio o cena.

La conductora bromeó con que se tuvo que hacer una cinta y la usó en su casa para sentir que tenía algo de lo qué alardear, no obstante, admitió que todos los comentarios negativos que recibió sí afectaron su salud mental.

“Estuve en terapia durante un tiempo tratando de lidiar con todo el odio que recibía. Y, ya saben, no era una situación común para un terapeuta. En un momento, mi terapeuta me dijo: ‘Ellen, ¿de dónde sacas esa idea de que todo el mundo te odia?’ Y yo le dije: ‘Bueno, New York Times, Washington Post, Entertainment Weekly, Us Weekly... Creo que Elmo pudo haber dicho algo de mí recientemente en un episodio de ‘Plaza Sésamo’”, bromeó Ellen DeGeneres.

La comediante afirmó que le sorprendió enterarse que algunos trabajadores consideraban que el ambiente en su programa era tóxico, porque los llegó a considerar como parte de su familia, con quienes jugaba todo el tiempo.

PUBLICIDAD

De hecho, Ellen DeGeneres recuerda un juego que empezaron a jugar desde 2016 hasta que acabó el programa, llamado ‘La Mancha’, en el que ella perseguía y asustaba a sus trabajadores: “Saben, al escucharme decir esto en voz alta, me acabo de dar cuenta que estaba persiguiendo a mis empleados y aterrorizándolos, puede entender que eso podría malinterpretarse”.

Finalmente, la actriz y comediante aseguró que probablemente no será la última vez que la cancelen, la primera vez lo hicieron porque era lesbiana, la segunda porque era mala y ahora lo harán porque está vieja: “La triple corona”.