Sean 'Diddy' Combs predijo que algún día sería arrestado por sus alocadas fiestas en una entrevista de 1999

En una entrevista resurgida de 1999, Sean “Diddy” Combs hizo una declaración que, 25 años después, parece ser una predicción cumplida. Durante la conversación con Entertainment Tonight, Combs, conocido por sus fastuosas y polémicas fiestas, dijo: “Ya ni siquiera me dan permiso para las fiestas. No quieren que haga más fiestas, pero no vamos a parar. Vamos a seguir divirtiéndonos”.

La afirmación se refería a las notorias fiestas que solía organizar, las cuales eran conocidas por reunir a celebridades de distintos ámbitos, desde la música hasta el cine. Entre los asistentes a sus eventos se encontraban figuras como Sarah Jessica Parker, Jennifer Lopez, Donald Trump, Beyoncé y Jay-Z.

Sean “Diddy” Combs sabía que sus fiestas le traerían problemas desde 1999 y aún así no se detuvo

Sin embargo, Combs también expresó en esa entrevista su preocupación sobre cómo estas reuniones podrían llamar la atención de las autoridades. “Vas a oír hablar de mis fiestas. Las van a cerrar. Probablemente me van a arrestar, van a hacer todo tipo de locuras solo porque queremos pasarla bien”, aseguró.

El propósito, según Combs, era “romper barreras raciales” y “romper barreras generacionales”, argumentando que sus fiestas eran un espacio para fomentar la unidad. Sin embargo, lo que en ese entonces parecía una simple declaración, se ha vuelto una realidad en medio del escándalo legal que enfrenta hoy.

El pasado mes, Combs, de 54 años, fue arrestado en un hotel de Nueva York acusado de graves delitos como tráfico sexual, extorsión y transporte para prostitución. Según los fiscales, sus fiestas, ahora conocidas como “Freak Offs”, eran en realidad encuentros donde mujeres eran coaccionadas a participar en actividades sexuales bajo la influencia de drogas, organizadas por Combs y su equipo.

La justicia finalmente hará pagar a Sean “Diddy” Combs

En la investigación, las autoridades descubrieron más de mil botellas de lubricante, varios narcóticos y rifles en las mansiones de Combs en Los Ángeles y Miami, lo que ha generado aún más controversia sobre la naturaleza de sus famosas fiestas. Además, se ha alegado que las víctimas de estas reuniones eran sometidas a abusos físicos y psicológicos para cumplir con los deseos del rapero.

Aunque Combs se ha declarado no culpable de los cargos, permanece detenido sin posibilidad de fianza en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Según los fiscales, Combs utilizaba su poder para controlar y amenazar a sus víctimas, asegurando su silencio mediante chantajes y promesas de oportunidades profesionales.