Lady Gaga anunció lanzamiento de ‘Harlequin’ un disco que servirá de “acompañante” a ‘Joker 2’

Lady Gaga acaba de anunciar “Harlequin”, álbum que será parte de la banda sonora del “Joker 2″, filme que protagoniza y cuyo estreno está pautado para el próximo 4 de octubre.

Este disco de 13 canciones se lanzará el 27 de septiembre y las pistas que ha estado compartiendo la actriz y cantante a través de sus redes sociales, parece ser que se refería a esta producción, ya que en un post escribió que sería su trabajo 6.5.

PUBLICIDAD

Recordemos que el esperado séptimo álbum de Lady Gaga es conocido como LG7, por lo que “Harlequin” no es el proyecto en el que ha estado trabajando durante todos estos meses, esto es solo un “aperitivo” para saciar el hambre de sus fans por música nueva de la cantante, quien de seguro va a sorprender con una nueva faceta.

“Harlequin” de Lady Gaga será un álbum de covers

“Joker: Folie À Deux” es la esperada secuela de la cinta sobre el villano de DC, protagonizada por Joaquin Phoenix, que será un musical y Lady Gaga interpretará a una reinvención de Harley Quinn.

Se espera que “Harlequin” no incluya canciones nuevas, será un disco de covers de viejos temas, como “That’s Entertainment”. Asimismo, un representante de la cantante le confirmó a Variaty que el single que estrenó con Bruno Mars, titulado “Die With a Smile”, no formará parte de este proyecto y tampoco de su esperado LG7.

A continuación, te dejo la lista de temas que conformarán el disco “Harlequin” de Lady Gaga:

1. Buenos días.

PUBLICIDAD

2. Alégrate (2024).

3. Oh, When the Saints.

4. World on a String.

5. If My Friends Could See Me Now.

6. That’s Entertainment.

7. Smile.

8. The Joker.

9. Folie à Deux.

10. Gonna Build a Mountain.

11. Close to You.

12. Happy Mistake.

13. That’s Life.