Hombre es sentenciado de 31 años de cárcel por robo y asesinato del rapero PnB Rock

LOS ÁNGELES (AP) — Un hombre que fue declarado culpable de enviar a su hijo de 17 años a un restaurante para robar y matar al rapero PnB Rock fue sentenciado el lunes a 31 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional.

La jueza Connie Quiñones dictó la sentencia a Freddie Trone, de 42 años, en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. El 7 de agosto, un jurado declaró culpable a Trone de un cargo de homicidio, dos cargos de robo y un cargo de asociación delictuosa para cometer robo.

Ambas partes en el juicio de Trone coincidieron en que su hijo entró a Roscoe’s Chicken & Waffles en el sur de Los Ángeles en septiembre de 2022 y le disparó a la estrella del hip hop de Filadelfia, cuyo nombre verdadero era Rakim Allen, mientras le robaba sus joyas cuando comía con la madre de su hija de 4 años.

La fiscalía dijo que actuó bajo las órdenes de su padre, mientras que la defensa, que planea apelar, dijo que Trone sólo fue un cómplice después del hecho.

“Quiero expresar mis más profundas condolencias a la familia, amigos y fans de Rakim Allen”, dijo el fiscal de distrito George Gascon en un comunicado. “Su vida se vio truncada por un acto de violencia que ninguna familia debería tener que soportar”.

El abogado de Trone, Winston McKesson, dijo que no estaba de acuerdo con la jueza. Dijo que ella se negó en la sentencia a dar las razones por las que su cliente fue un “participante importante” en el crimen, como suele ocurrir.

Señaló a The Associated Press después de la sentencia que no había evidencia de que Trone fuera parte de la planificación del asesinato, ni evidencia de que supiera que su hijo iba armado. McKesson dijo que una arma que se encontró con Allen no fue suficientemente explicada en el juicio, y que el jurado violó las instrucciones de la jueza al hacer su propia investigación con la evidencia, incluida la ralentización de un video que se les mostró en tiempo real. Planea presentar una notificación de apelación.

Deannea Allen, la madre del rapero, viajó desde su ciudad natal de Filadelfia para dar una declaración en la sala del tribunal de Compton.

“No entiendo cómo un padre puede poner directamente en peligro a su hijo. Simplemente no puedo comprenderlo. Esa acción tuvo un efecto dominó y ha arruinado muchas vidas”, dijo Allen, según Rolling Stone. “Rakim era la luz brillante en nuestra familia. Era una estrella para nosotros”.

El hijo de Trone, que ahora tiene 19 años, también fue acusado de homicidio, pero está bajo la custodia del sistema juvenil. Un juez ha determinado que actualmente no es competente para ser juzgado.

La AP no suele nombrar a los menores acusados de delitos.

PnB Rock es conocido por su éxito de 2016 “Selfish” y por apariciones especiales en canciones de otros artistas como “Everyday We Lit” de YFN Lucci y “Cross Me” de Ed Sheeran con Chance the Rapper. Tenía 30 años.