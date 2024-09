Estrenarán documental “Desde Adentro” en Mayagüez

Como parte del Puerto Rico Film Festival, el productor y director Javier Colón Caraballo, presentará su documental “Desde Adentro”, una pieza que entrelaza las gestiones comunitarias de supervivencia diaria con el relato de un astrónomo y su afán por la construcción de pozos de agua públicos, concentrándose en los vecinos de distintos sectores en los pueblos de Humacao, Carolina y Comerío.

El documental estrenará el próximo jueves, 26 de septiembre de 2024 a las 6:00 p.m. en el cine Mayagüez Town Center.

“Es un tributo a la resiliencia de Puerto Rico, no como concepto abstracto, sino como una fuerza tangible en manos de su gente. Es un homenaje al poder de la comunidad, la persistencia de la esperanza y el valor silencioso pero profundo de quienes se esfuerzan por construir un futuro mejor desde adentro hacia afuera”, expresó Javier Colón Caraballo, director del filme.

“Desde Adentro” presenta un panorama particular en el que la autogestión entre distintas generaciones puertorriqueñas da paso a la organización y a la reflexión política. Desde la perspectiva del profesor Abraham Ruíz García, protagonista del documental, “los problemas en las comunidades provienen de la migración, la pobreza, los prejuicios y, en gran medida, del colonialismo que llevamos dentro. Al comprender su origen y entender sus conexiones, podemos empezar a resolverlos”.

El documental fue producido por La Maraña, una organización sin fines de lucro fundada por mujeres, bajo la dirección ejecutiva de Sofía Unanue Banuchi, Carlos André Oliveras y Cynthia M. Burgos López. Además, cuenta con el apoyo económico de The Solutions Project, Hispanic Federation, Globalgiving, Titín Foundation, Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), Fundación Segarra Boerman, Amplify Fund, Grassroot International, Open Society Foundation, Cultures of Resistance, BEA Fund, Green Latinos y New Pluralist.

El Puerto Rico Film Festival, considerado como el festival de cine más importante y con sede en Mayagüez, se celebrará a partir de mañana, miércoles, 25 de septiembre hasta el viernes, 29 de septiembre de 2024 libre de costo.