Aleyda Ortiz no descarta volver a participar en Miss Universe Puerto Rico: “Nunca puedo decir nunca ”

La ganadora del certamen Nuestra Belleza Latina (NBL) 2014, Aleyda Ortiz Rodríguez, dijo en entrevista con Metro Puerto Rico que no descarta volver a participar en Miss Universe Puerto Rico, aunque por el momento, no está en sus planes.

“Por ahora no está en mis planes. Por ahora eso no, pero sí, nunca puedo decir nunca porque uno nunca sabe”, aseguró Ortiz Rodríguez en Metro al Mediodía.

“La única forma en que yo lo veo es que me aburra o me canse (de la televisión), o ya no este haciendo lo que estoy haciendo, entonces pruebo por allí porque sí es una gran plataforma y sí he visto muchas amigas mías que la vida les ha cambiado. Es un trampolín para poder hacer lo que sea”, agregó.

Asimismo, explicó que gracias a NBL consiguió lo que muchas jóvenes buscan ingresando a certámenes de belleza, exposición. No obstante, reconoce que la plataforma de Miss Universo es una “ventana al mundo” y “no solo a Estados Unidos”.

En el 2014, la puertorriqueña quedó primera finalista en el concurso de belleza local, en representación de Bayamón. Esto la llevó a participar en Miss Intercontiental, donde alcanzó el mismo puesto.

Posteriormente, audicionó para NBL 2014 en Miami, Florida, logrando convertirse en la tercera boricua en ganar el reality show de belleza de Univision, después de Melissa Marty en 2008 y Vanessa De Roide en 2012.

Gracias a ello, ingresó a la televisión estadounidense, formando parte de programas como “Sábado Gigante”, “Despierta América”, “Mira Quién Baila” y “En Casa con Telemundo”, donde labora actualmente.

Precisamente, la mujer de 35 años confesó que los tres ingredientes únicos que aporta al espacio televisivo— que comparte con Carlos Adyan, Andrea Meza, Chiky Bombom y Gabriel Coronel— son la responsabilidad, la buena actitud y el compañerismo.

“Yo creo que mi ingrediente único, y me lo dicen mis compañeros, yo siempre tengo buena actitud, siempre tengo buena energía. Soy una persona muy responsable y preparada, a mí me gusta saber qué va a ser mi compañero, qué va a ser el otro compañero, qué va a ser Chiqui, qué va a ser Andrea, todo el mundo porque así fue que me enseñaron a mí a hacer televisión. Uno nunca sabe lo que puede pasar, uno nunca sabe si el prompter se cae, uno nunca sabe si la cámara se cae, o sea, uno tiene que estar ahí como talento, es tu responsabilidad y tu trabajo”, contó la también actriz y cantante.

“Llegué a pensar que toda la vida iba a traer la gordita por dentro”: Aleyda Ortiz confiesa que ya no se percibe como “gordita”

Antes de que Ortiz Rodríguez decidiera aventurarse a participar en los concursos de belleza, no era modelo y llegó a pesar 165 libras, midiendo 5´9. En entrevista previas, había comentado que aún se cataloga y veía como “gordita”.

“Creo que por primera vez en mi vida me siento en una etapa tranquila y ya no tengo tanto miedo, como eso que tú mencionas, que yo decía antes que yo sentía que la gordita vivía por dentro de mí, o sea, pidiéndome comida, con esos miedos de que quizás voy a aumentar (de peso) si me como esto. Eso ha mermado con el tiempo, gracias a Dios, porque a veces yo llegué a pensar que toda la vida iba a traer la gordita por dentro, que toda la vida iba a pensar como gorda, pero realmente ha cambiado”, se sinceró la mujer nacida en Morovis.

“No sé si es la madurez, pero me da mucho gusto en la etapa en la que estoy. Me siento plena, me siento que como de todo, no sé por qué, como que siento que llegué al nivel donde puedo controlar mi cuerpo y no mi cuerpo controlarme a mí”, añadió.

Ortiz Rodríguez aprovechó el momento para enviarle un mensaje a las personas que se sienten como ella se sentía en el pasado: “Sean disciplinadas y no busquen excusas”.

“Hace poco leí algo que a mí me funcionó mucho y se los voy a compartir, decía: ´La disciplina es libertad porque cuando con disciplina tú consigues lo que tú quieres, te da la libertad para luego hacer lo que te da la gana´. Por ejemplo, en este tema del físico, que es un tema importante para mí, mi mayor consejo es que de verdad sean disciplinadas. No busquen excusas porque cuando ya tú llegues a donde tú quieras llegar, con disciplina, ya luego tú vas a tener la libertad de comer lo que tú quieras y no se te va a reflejar, que es al punto donde he llegado yo. Tengo tanta disciplina, que ya el miedo de engordar o de subir de peso, ya ha ido bajando porque es que me estoy dando cuenta que depende de mí. Yo soy la que creo mi vida”, destacó la exreina de belleza.

Adicional, invitó a las personas a pensar todas las mañanas “qué vida quieren llevar”.

“¿Es esta la vida que yo quiero llevar? ¿Es esto lo que yo quiero para mí? Entonces no me puedo quejar si no estoy haciendo nada al respecto”, finalizó diciendo Ortiz Rodríguez.

Mira la entrevista completa con Aleyda Ortiz aquí: