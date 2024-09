¿Para dónde van? Molusco deja saber que culminó una etapa y comenzará otra

El locutor Jorge Pabón “Molusco” anunció que oficialmente el proyecto “El Refugio” que fue creado cuando salió de la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) ha llegado a su final.

En un video publicado a través de YouTube, Pabón y sus compañeros Ali Warrington, Pamela Noa y Robert Maldonado, agradecieron a la audiencia que por los pasados siete meses les han ayudado a crecer en el mundo digital, luego de que salieran de las ondas radiales.

Por su parte, Molusco, hizo un recorrido por diversas situaciones que ha pasado y que la determinación de terminar este proyecto temporero fue dialogada con todos sus integrantes.

“Siempre le agradezco a los muchachos que se montan, confiaron en mí desde el principio. Siempre les he cumplido, vengo varios días pasando situaciones dentro del canal, ustedes saben saben lo que he venido pasando, lo del estudio, cuando me robaron, las pantallas…la salida de la emisora, nos sentamos aquí, estábamos tratando de que funcionara y de cierta manera funciona porque este podcast lo ve mucha gente, pero es bien cuesta arriba y tuve una conversación en privado con cada uno de ellos, luego en grupo. A lo que ellos comprendieron que había que tomar la triste decisión de dejar de hacer el refugio”, expresó Molusco.

Por su parte, Warrington, agradeció a Molusco por haberle dado la oportunidad de pertenecer a este proyecto por los pasados siete meses tras su salida de SBS. Al igual que Pamela Noa explicó que esta etapa de “El Refugio” ha culminado.

La culminación de este proyecto, que en el pasado habían explicado sería algo temporero, se da en medio de rumores sobre la posible integración de los talentos radiales a una de las emisoras radiales más conocidas de la isla.

Al final del video, se hace una invitación a la audiencia a estar pendientes a la próxima movida del comunicador en sus plataformas Molusco TV. Además, dejan saber que el nuevo estudio del locutor ya está listo. Del mismo modo, al final del video aparece “miércoles”, lo que se puede interpretar como una pista a un posible anuncio esta misma semana.

Fue el 14 de febrero de este año cuando Pabón salió de La Mega 106.9 FM donde trabajó por más de una década entre los programas “El Gordo y la Pelúa” y posteriormente “Molusco y los Reyes de la Punta”.