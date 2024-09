Daddy Yankee anuncia nuevo tema titulado “Bailando en la Lluvia”

Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, anunció a través de sus redes sociales que lanzará un nuevo tema este jueves titulado “Bailando en la Lluvia”.

“[JUEVES 26 - 8PM EST] 🕣¡Este tema es especial! ‘Bailando en la Lluvia’ nació gracias a ustedes, mis fans. 🌧️💃🏽 Recuerdo que subí un video caminando y mencioné el título, y en los comentarios me dijeron que les encantaba para una canción. ¡Así fue como empezó todo!”, contó el también compositor y empresario en su cuenta de Instagram junto a un videoclip.

“Lo que más me inspira es poder conectarme con ustedes a través de la música y sus ideas. Espero que este tema los llene de ánimo, fuerza y los invite a bailar bajo la lluvia que significa “cambiar de actitud” en medio de la tormenta, 🎶Gracias por siempre ser parte de este viaje”, agregó.

En el video, se puede apreciar al artista con un suéter gris, caminando por la carretera bajo la lluvia. Acto seguido dice: “Lloras en la tormenta o bailas en la lluvia”.

En diciembre de 2023, el hombre de 47 años cerró su serie de cinco conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (Choliseo) confirmando que dedicaría su vida a la religión.

Al finalizar su última función de “La Meta” y tras interpretar su éxito “Gasolina”, Ayala Rodríguez dio un discurso de despedida donde aseguró que por mucho tiempo se sintió “vació, pero llenó el mismo con la palabra de Dios.

“Este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxitos que una vida con propósito, por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar, trataba de buscar un sentido a mi vida y en ocasiones aparentaba estar bien feliz pero faltaba algo para hacerme completo y les tengo que confesar que ya esos días terminaron, alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien pero yo no era nada sin él”, comenzó diciendo el “Big Boss”.

Además, quien fuera el máximo líder de la música urbana, aseveró que luego de su historia en el género del reggaetón comenzará una nueva en la religión.

“Pude recorrer el mundo durante años ganando muchos premios, aplausos y elogios pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él. Muchas gracias, ahora el que me conoce por Daddy Yankee que diga, Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder como la música, las redes sociales, un micrófono todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino”, expresó Yankee.