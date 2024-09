Alba Reyes se convierte oficialmente en abogada

La actriz y Miss Universe Puerto Rico 2004, Alba Reyes Santos, reveló a través de sus redes sociales que se convirtió oficialmente en abogada tras aprobar la reválida de Derecho.

“PASS! Lo que estuvieron conmigo en este proceso saben lo difícil y sacrificado que fue. Es sin duda lo más difícil que he hecho en mi vida, dormi quizás 3-4 diarias por meses, estudiando después que Noah se dormía, tomando dinero prestado para poder pagar el examen; poder pagar el cuido por unas horas al día que no eran ni remotamente suficientes para lo que hay que estudiar para este examen. Pague los gastos del viaje con tarjetas de crédito, una semana antes pensé que no iba a poder hacerlo porque no tenía dinero para el hotel”, comenzó escribiendo Reyes Santos en su cuenta de Facebook, junto a un video de su reacción.

“No quiero romantizar el proceso de hacer esto como madre soltera porque creo que es importante dejar de normalizar que las mamás tengan que pasar por tanto para poder lograr las cosas. Pero celebro esto porque me mate para lograrlo!”, agregó la también modelo.

En el videoclip, se puede ver a la exreina de belleza frente a una computadora. Acto seguido, lanzó un grito y dijo emocionada y con lágrimas en los ojos: “La pasé”.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, todos felicitando a la mujer de 43 años por su nuevo logro.

“Qué alegría cada sacrificio valió la pena estoy tan feliz como si estuviera viéndole la cara a tu mamá te está abrazando desde los cielo fuertemente hasta lloré. Cómete el mundo por TI y tu HIJO”, “Aunque no te conozco, tú logro me pone sumamente feliz. El sacrificio siempre vale la pena para alcanzar los sueños” y “Me hiciste llorar! Que lindo es ver que puedas lograr tus metas!!! Ahora a disfrutar de las recompensas y de la vida de éxito que te espera!”, fueron algunos de los mensajes destacados.