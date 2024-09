Rauw Alejandro revela quién es su amor platónico

El exponente urbano puertorriqueño, Rauw Alejandro, sorprendió a sus fanáticos recientemente tras confesar quién fue su “crush” de la infancia.

Sin embargo, lo que causó más furor fue que reveló que ya se lo había dicho a la propia barranquillera.

Fue durante una entrevista en el podcast “DeepCut” de Vic Blands que el anfitrión le preguntó quién era su amor platónico de la infancia, a lo que respondió que una famosa actriz colombiana.

“Celebridad platónica, Carmen Villalobos. Es una famosa actriz de telenovelas. Ella sabe. Ya yo se lo dije hace bastante tiempo”, expresó el artista entre risas.

Carmen Villalobos es reconocida por su destacada trayectoria en la pantalla chica. La colombiana se ha convertido en una figura emblemática en el mundo del entretenimiento no solo en el país, si no en Latinoamérica, especialmente, por su papel protagónico en exitosas telenovelas “Sin Senos No Hay Paraíso” y “El Final del Paraíso”. La mujer de 41 años se destacó con su personaje “Catalina Santana”, una adolescente desesperada por realizarse un aumento de senos para ser aceptada en una red de prostitución dentro de la mafia colombiana.

Los fans del intérprete de “Todo de ti” no tardaron en reaccionar en los comentarios del video, apoyando la elección del boricua, ya que destacaban que la actriz era también su “crush” para los años 2000.