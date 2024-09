Bad Bunny trata de esconderse en juego de los Mets

El exponente urbano puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como “Bad Bunny” estuvo presente en el juego de béisbol de Las Grandes Ligas de los Mets de Nueva York contra los Phillies de Philadelphia, durante el día de hoy, y el artista pareció esconderse de las cámaras con una pieza de ropa cuando fue interceptado por las mismas en el partido.

En el juego, los Mets de Nueva York vencieron a Philadephia para evitar que los Phillies conquistaran el título de la División Este de la Liga Nacional.

Los venezolanos Francisco Álvarez y Luisangel Acuña conectaron jonrones en la segunda entrada para poner a los Mets adelante 2-1.

Álvarez agregó un doble de dos carreras en la séptima contra Orion Kerkering (5-3) para una ventaja de 5-2, y el boricua Edwin Díaz consiguió un salvamento con cuatro outs.

Los Mets comenzaron el día dos juegos por delante de Atlanta por el último comodín de la Liga Nacional y un juego detrás de Arizona, que estaba en la segunda posición de comodín.

Philadephia que ha perdido dos de los primeros tres juegos de la serie de cuatro, puede asegurar su primer título de la División Este de la Liga Nacional desde 2011 con una victoria sobre los Mets mañana, domingo en la noche.

La aparición de Bad Bunny en el partido surge luego de que el artista boricua lanzara una canción el pasado jueves, en referencia al séptimo aniversario del devastador Huracán María que azotó a la isla en el 2017. Asimismo, la canción “Una Velita” habla sobre otros temas políticos en el país, en medio de las elecciones que están por llevarse a cabo el 5 de noviembre.

En una parte del tema, el exponente urbano hace referencia a las muertes provocadas por el sistema atmosférico y a las ayudas que el gobierno nunca envió. Del mismo modo, lanza críticas a los políticos que solo se tomaron fotos en lugar de brindar ayudas.

“Obviamente la luz se va a ir, sabrá Dios y nunca va a volver. Puentes que tardaron en construir el río crecido lo va a romper, par de canciones guardadas en el cel para cuando se vaya la señal, la señal ya se dio y no la quieren ver, falta que el boricua quiera despertar no olviden los viejitos de allí, que vive solo y hay que irlo a ayudar recuerden que todos somos de aquí, al pueblo le toca salvar con el gobierno no me envíen ná' que esos cabrones lo van a esconder, van para la calle para la foto nada más por mí toditos se pueden joder fueron 5 mil que dejaron morir y eso nunca se nos va a olvidar, la palma en la que quiere ahorcar el país, un día de estos la vamos a tumbar”, añade parte de la letra que el exponente urbano expresa en el tema.

En esta parte del tema Bad Bunny hace referencia a “la palma”, cuyo símbolo representa al Partido Nuevo Progresista (PNP) y que “un día de esto la vamos a tumbar”.

Esta no sería la primera vez que Bad Bunny hace expresiones políticas en uno de sus temas, ya que para el álbum “Un Verano Sin Ti” lanzó el tema “El Apagón” donde también realiza críticas a la situación social y política de la isla.