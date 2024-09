6ix9ine le responde a Yailin La Más Viral: “Si yo te meto una contrademanda, yo gano”

El rapero estadounidense, Tekashi 6ix9ine, respondió a través de su redes sociales la demanda que radicó su expareja y colega dominicana, Yailin La Más Viral, que va desde una alegada agresión física, psicológica y sexual, hasta fraude financiero durante su tiempo de relación, de poco más de un año.

Fue a través de Instagram que el artista de ascendencia mexicana y puertorriqueña desmintió las acusaciones en su contra por robo mostrando documentos que según él demuestran que fue la propia compañía disquera de la dominicana quien le robó, pues aunque firmaron en abril de 2023 no fue hasta febrero de 2024 que comenzaron a pagarle el dinero que le debían.

“Yailin no está firmada conmigo, yo nunca hice un peso con Yailin, pero yo he invertido, invertido, invertido. Es más, no es inversión, éramos una pareja pues mi obligación es verte feliz. Tú eres mi pareja, eres mi mujer, yo te quiero ver grande. Si la disquera te está robando el dinero yo no voy a preguntar quién, si yo lo tengo tú lo tienes”, dijo Tekashi.

En sus declaraciones recordó que varios de los videoclips que hizo la dominicana mientras estuvieron juntos fueron financiados por él en su totalidad, sin que la disquera de la cantante aportara nada.

“Cuando me preguntar por ti Yai, nadie me puede hablar mal de ti, yo te levanto alto, me estás pagando mal (…) No quiero hablar esto no es la corte, esto es Instagram, pero para yo ir para la corte te embarro a ti y no lo quiero hacer. Si yo te meto una contrademanda a ti, yo gano”, le advirtió 6ix9ine.

Sobre las acusaciones de violencia sexual Tekashi le increpó que cómo es posible, si supuestamente abusó sexualmente de ella, que lo dejara al cuidado de su hija Cattleya, que le permitiera cambiarle los pañales y hasta mostró un video jugando con la niña en la cama mientras la pequeña lo abrazaba-

“Hay que tener coherencia, sentido común. Yo no sé quién te está aconsejando, yo sé que no eres tú”, sentenció el intérprete de “BEBE”.