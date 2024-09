Nuevo disco de Katy Perry recibe críticas negativas y lo catalogan como un fracaso

En esta imagen de archivo, Katy Perry llega a la 35ta Annual Colleagues Spring Luncheon and Oscar de la Renta Fashion Show, el 25 de abril de 2024, en el hotel Beverly Wilshire, en Beverly Hills, California. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Cuando Katy Perry anunció que estaba trabajando en un nuevo disco, sus fans se alegraron y muchos esperaban que con este lograra recuperar parte de la gloria de antaño, lamentablemente no ha sido así.

Desde antes de lanzar su primer sencillo “Woman’s World”, la cantante estadounidense fue duramente criticada por volver a trabajar con el productor Dr. Luke, a quien Kesha acusó de haber abusado de ella sexualmente y drogarla.

Para empeorar la situación, se supone que el primer single del sexto álbum de Katy Perry sería un himno femenino de empoderamiento y resultó una canción con una letra y sonidos muy básicos.

¿Katy Perry está destinada al olvido tras el fracaso de su nuevo álbum?

El video musical de “Woman’s World” tampoco ayudó a Katy Perry a posicionar la canción en lo más alto de los charts musicales, pues muchos lo consideraron sumamente sexista, presentando una idea muy retrógrada y machista de lo que es ser una mujer independiente.

A pesar del bache inicial, sus fans y no tan fans quisieron darle otra oportunidad para ver si sus otros temas enganchaban más, no obstante, el segundo sencillo, “Lifetimes”, no gustó al público, de hecho, parece un tema descartado de sus anteriores discos.

“I’m His, He’s Mine”, que interpretó Kary Perry junto a Doechii en los MTV VMA 2024, sí que ha llegado a gustar, pero tras el estreno del álbum completo, no es lo suficientemente bueno para posicionarlo en lo más alto de las listas.

“Witness”, lanzado en 2017, empezó con el declive de la cantante y aunque “Smile”, álbum que estrenó en plena pandemia de 2020, obtuvo buenas críticas, el público no lo recibió tan bien y fue olvidado rápidamente. Ahora queda la duda si con el fracaso de “143″, Katy Perry está condenada al olvido o debería seguir intentándolo.

Los críticos consideran que el problema con el sexto álbum de estudio de la intérprete de “I Kissed a Girl”, es que sus temas parecen escritos con IA, por lo que suenen básicos y carentes de emoción.