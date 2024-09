Luar La L: “Yo te acepto como mi salvador en el nombre de Jesús”

Un momento muy emotivo fue el que se vivió durante el concierto del cantautor y productor musical Onell Díaz, junto a uno de sus invitados el exponente urbano, Raúl Armando del Valle Robles, conocido como Luar La L.

Durante el espectáculo presentado en el Coca Cola Música Hall, el viernes, Luar La L, interpretó el tema “Confesión”. Se trata de un tema con lírica cristiana donde el exponente urbano acepta la “salvación de Dios”.

En el concierto, Luar La L, comenzó a llorar mientras interpretaba el tema, posteriormente, Onell Díaz lo invitó a repetir unas palabras, donde aceptó a Dios como su salvador.

“Repite conmigo aunque no tengas fuerzas, lo demás lo hará el señor”, expresó Díaz invitando a Luar La L a decir unas palabras.

Posteriormente, Luar expresó: “Señor, Jesús hoy vengo delante de ti con un corazón dispuesto y humillado, reconozco mis fallas”.

Díaz también le indicó: “Vamos confiésalo”. A lo que Luar La L respondió: “Yo te acepto como mi salvador en el nombre de Jesús”.

El exponente urbano y Onell Díaz se dieron un abrazo luego de las palabras expresas en tarima. Luego, se realizó una prédica para Luar La L.

El cantautor y productor musical puertorriqueño, Onell Díaz, presentó el espectáculo que forma parte de la gira del concierto “Lleno”, que tuvo un inicio exitoso en Orlando, Florida.

Onell Díaz, es hijo del afamado productor musical DJ Nelson.

La voz de temas como “Misericordia” (a dúo con Farruko), “Yo no sé” (con Alex Zurdo) y “Solo cree” (en solitario) expresó en un comunicado previo al concierto que “no he sido cristiano toda la vida, ni fui criado en el Evangelio… Vengo de una familia de reguetón y me iba muy bien en la música secular. Pero un día el Señor se me paró de frente, en sueños y visiones, y me dijo que tenía planes conmigo. Tuve la lucha de aceptar el plan de Dios o seguir el propio. Fue muy difícil porque entró el proceso de negarme por aceptar lo que Dios quiere”.

En su trayectoria ha colaborado con Farruko, Luar La L, Dalex, Funky, Jay Wheeler, Alex Zurdo, Manny Montes y Gocho, entre otros intérpretes, pero grabando temas en su línea sacra.