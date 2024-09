Carmen Luvana celebra cuatro años de relación con Joshua Pauta

La actriz y creadora de contenido, Michelle Sandoval, mejor conocida como Carmen Luvana, compartió este sábado en sus redes sociales que celebra su cuarto aniversario de relación con el comediante Joshua Reyes, famoso por su personaje “La Pauti”.

Sandoval aseguró que su relación continuará “hasta que Dios diga” y envió un mensaje a quienes, al principio, no creían en su romance.

“¡Hasta que Dios diga! Al principio dieron (que nuestra relación solo iba a durar) dos semanas, después un mes, después un año y hoy cumplimos cuatro años juntos”, comenzó diciendo Sandoval, quien posee más de un millón de seguidores en Instagram.

“(Somos)dos loquitos que hasta trabajan juntos”, agregó.

De la misma forma, indicó que acaban de llegar a Puerto Rico para presentar la última función de su stand-up “No Hay Más Huevo Pa’ Ti” en el Centro de Bellas Artes de Caguas. En la comedia, la pareja buscarán salvar su “relación tóxica” a través de sesiones con un terapeuta matrimonial.

El pasado mes de julio, Sandoval contó en el podcast “Entre Nos” de Metro Puerto Rico que le brindó a sus hijos, Emma y Collin, una crianza “muy diferente” a la que ella vivió.

“Son mis babys. Son el amor de mi vida. Ellos honestamente cambiaron la manera de yo pensar y de ver todo. Te puedo decir que, no porque son mis hijos, son niños bien buenos. Yo creo que por la manera que yo también los crié, yo los protejo”, comenzó contando Sandoval, quien especificó que no muestra fotos de sus retoños en las redes sociales.

Continúo: “Cuando un día escuchen la historia de Michelle (entenderán). Yo no quiero que ellos pasen por lo que yo pasé. Por eso es que, cuando la gente me pregunta del día que yo tenga que decirles a ellos (que fui actriz porno, siempre respondo que) no me molesta. Ellos tuvieron una una crianza completamente opuesta, vivieron completamente opuestos a lo que yo viví. Ellos son una chulería en pote... Hice un súper buen trabajo de madre”.

Bromeó con el hecho de que los menores de 10 y 12 años hablan muy poco español: “Ahí fallé un poco”.

La mujer de 42 años comenzó en el mundo artístico como creadora de contenido para adultos, sin embargo, laboró dos años como bailarina de estriptis en Miami, Florida. Detalló que cerró ese capítulo de su vida, pese a ser la actriz porno más cotizada del momento, por dos razones: ingresó a la industria pornográfica para ahorrar dinero y se enamoró del padre de sus hijos. Posteriormente, realizó una carrera de estilismo profesional, aunque siempre quiso ser chef, lo más que le apasiona.

“Yo amo la cocina. Yo quería ser chef. La única razón por lo que no lo hice es porque no me cubría (la beca) para poder ir para la escuela so tenía que pagar casi $100 mil dólares. Yo dije ´cosmetología es un poquito más económico´”, contó Michelle.

Sobre en qué momento decidió regresar al ojo público, precisó que fue cuando varios exponentes urbanos comenzaron a mencionarla en sus canciones, mientras pensaba que la gente se había olvidado de ella, puesto que llevaba 10 años dedicada a su familia. Asimismo, porque algún día quería contar la verdadera historia de Michelle Sandoval con el fin de inspirar a otras mujeres.

“La intención siempre fue que quería escribir un libro o hacer una serie sobre mi vida... La historia de Michelle nadie la sabe”, sostuvo.

La actriz no quiso revelar mucho de su pasado, cuando aún era una menor de edad criada por su abuela en San Juan, Puerto Rico. No obstante, narró que vivió en extrema pobreza, algo que la impulsó a apostar por trabajar en el cine para adultos.

“Fue una de las razones por las que cuando empecé a bailar o entré a la industria (pornográfica) fue fácil, aunque fue incómodo... Yo tenía que caminar para la escuela media hora a pies, yendo y regresando. Nosotros no teníamos carro. Yo no tenía ni una peseta para coger la (guagua de la) AMA. Crecí extremadamente pobre”, expresó Sandoval.

Añadió: “Esas son las cosas que a lo mejor mucha gente pues no ve. ¿Porque te quedaste? Pues al principio yo no quería hacer eso y fue incómodo, pero el dinero cuando nunca lo has tenido y saber que pudiste ayudar a tu abuela, a toda tu familia”.