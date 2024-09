¿Sustituirá a Mariah Carey? Sabrina Carpenter tendrá especial de Navidad

Sabrina Carpenter, la talentosa cantante estadounidense, continúa brillando tras el éxito de su álbum Short n’ Sweet. Ahora, apunta a convertirse en una nueva figura emblemática de la Navidad con su primer especial en Netflix.

Cabe señalar que el anuncio ha generado diversos comentarios en redes sociales, pues los fans comenzaron a hacer comparaciones con Mariah Carey, quien es considerada la ‘Reina de la Navidad’.

Así será el especial de navidad de Sabrina Carpenter

La plataforma de streaming ha revelado, a través de un video en sus redes sociales, que el esperado programa, titulado ‘A Nonsense Christmas’ (Una Navidad sin sentido), se lanzará el 6 de diciembre.

Este especial está inspirado en “Nonsense”, uno de sus temas más populares que la llevó a la fama este año.

En el clip, Sabrina aparece luciendo un corsé rojo y botas negras festivas, mientras lanza una provocadora pregunta a la cámara: “¿Esperando a alguien más?”. Esta línea ha suscitado rumores entre los fans, quienes la ven como un guiño a Mariah Carey, conocida por su clásico navideño “All I Want for Christmas Is You”.

Netflix ha compartido más detalles sobre el evento en la descripción del video, generando aún más expectativa.

“Esto realmente va a hacer sonar tus campanas. ‘Una navidad sin sentido’ con Sabrina Carpenter, su primer especial navideño, cuenta con duetos inesperados e invitados cómicos que no querrás perderte. Marquen sus calendarios para el 6 de diciembre”, indica la publicación.

Con esta iniciativa, Sabrina Carpenter está lista para dejar su marca en la temporada navideña. ¿Logrará superar a la icónica Mariah Carey? Solo el tiempo lo dirá.

Mariah Carey es la ‘Reina de la Navidad’

La artista se ha convertido en un ícono de la Navidad, en gran parte gracias a su inolvidable canción “All I Want for Christmas Is You”. Desde su lanzamiento en 1994, esta melodía ha resonado en todo el mundo, convirtiéndose en un clásico ineludible durante las festividades.

Su voz potente y emotiva, combinada con un ritmo alegre, captura la esencia de la temporada: el amor, la alegría y la esperanza. Cada año, el regreso de su música marca el inicio de la celebración navideña para millones, consolidando su lugar en el corazón de la cultura pop y en las tradiciones familiares.