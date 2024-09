Paco López se desahoga tras críticas a concierto de Travis Scott:

El productor y promotor boricua, Francisco “Paco” López, acudió este jueves a sus redes sociales para hablar sobre las críticas de su más reciente espectáculo, el concierto del rapero norteamericano Travis Scott celebrado anoche en el Coliseo de Puerto Rico.

Sus expresiones surgen luego de que cibernautas criticaran los precios de las entradas para el espectáculos y de la duración del concierto, la muchos cual aseguran fue menos de una hora.

“Estuve casi 1 año trabajando para traer este show a PR y cuando lo hago algunos se quejan de los precios de los boletos y de la duración del mismo. El que estuvo presente anoche, sabe que el show estuvo a otro nivel, que fue una experiencia nunca vista en PR y que abre puertas para que vengan otros shows de este nivel al país”, escribió.

Continuó: “El tiempo de un concierto no está en manos del promotor. Nosotros tomamos un riesgo que muchas veces no nos deja ni dormir, trabajando día y noche para que sea una producción al nivel que se merecen. La mayoría de estos shows grandes no dejan dinero, so tampoco piensen que hubo ganancias. No se imaginan el esfuerzo que hacen los productores del país para traerles sus artistas favoritos al Choli. Créanme que no es tan fácil como se imaginan”.

“La realidad es que si quieren que artistas grandes vengan a PR, deben entender que es muy probable que los precios sean altos por el nivel de producción y gastos que conlleva. Es irónico que los mismos que critican, son los que viajan a EU sin pensarlo y pagan el doble o triple del costo de los boletos, más los gastos de pasajes, hotel, etc”, indicó.

El promotor añadió que, a pesar de sentirse desmotivado por los comentarios negativos, “viendo la energía y la alegría de los fans que se disfrutaron el concierto de principio a fin, me motivan a seguir trabajando duro para traer este tipo de espectáculos a PR.”