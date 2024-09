Disney+ y Hulu revelan programación para Halloween

Disney+ y Hulu han revelado sus planes para la temporada de Halloween de 2024, con una programación cargada de contenido escalofriante para todos los gustos.

Ambas plataformas ofrecerán estrenos exclusivos, clásicos del terror y episodios especiales, convirtiéndose en el destino perfecto para disfrutar de esta festividad.

Disney+ celebra Halloween con “Hallowstream”, una programación continua de contenido temático que estará disponible durante toda la temporada.

Estrenos y clásicos

Entre los estrenos más destacados se encuentra Agatha All Along, una serie de Marvel que se estrenará el 18 de septiembre y que sigue a Agatha Harkness en un peligroso viaje mágico. Para los fanáticos de la nostalgia, el 30 de octubre regresará Wizards Beyond Waverly Place, trayendo de vuelta la querida franquicia.

Además, Disney+ ofrecerá un nuevo corto de Los Simpsons, titulado The Most Wonderful Time of the Year, disponible el 11 de octubre. Clásicos de Halloween como Hocus Pocus, El Extraño Mundo de Jack y La colección Treehouse of Horror de Los Simpsons también estarán en la plataforma, garantizando diversión para todas las edades.

Huluween: terror y suspenso en Hulu

Hulu, por su parte, celebra Halloween con su ya tradicional Huluween, que regresa con nuevos estrenos y series emblemáticas. Entre las novedades se encuentra Grotesquerie, una serie de FX que mezcla el horror con el thriller psicológico, cuyo estreno está previsto para el 26 de septiembre. Además, los fanáticos de las series animadas podrán disfrutar de especiales de Halloween de Solar Opposites y Family Guy, que añadirán humor a la temporada.

En cuanto al cine, Hulu presentará la esperada película Hold Your Breath el 3 de octubre, protagonizada por Sarah Paulson. También se estrenará Carved, junto con una colección de películas clásicas de M. Night Shyamalan, que incluye títulos como El Sexto Sentido y Señales.

Con una mezcla de estrenos emocionantes y clásicos del terror, Disney+ y Hulu ofrecen una programación diversa y emocionante para la temporada de Halloween. Ya sea que prefieras una noche de películas espeluznantes o disfrutar de episodios temáticos, ambas plataformas tienen algo para todos los espectadores en esta aterradora festividad.