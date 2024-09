Bad Bunny lanza tema en referencia a los siete años del paso del huracán María

El exponente urbano Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como “Bad Bunny” lanzó su nuevo tema “Una Velita” donde hace referencia a la experiencia que viven los puertorriqueños con los fenómenos atmosféricos y los constantes apagones.

El tema llega a un día de que se cumpla el séptimo aniversario del huracán María que en el año 2017 pasó por la isla dejando a todo el país sin servicio de energía eléctrica y provocando la pérdida de vidas y propiedad.

“El año pasa volando, pero este mes siempre se va lento”, dice parte del coro del tema que tiene varias referencias a la situación social y política que vive Puerto Rico.

En una parte del tema, el exponente urbano hace referencia a las muertes provocadas por el sistema atmosférico y a las ayudas que el gobierno nunca envió. Del mismo modo, lanza críticas a los políticos que solo se tomaron fotos en lugar de brindar ayudas.

“Obviamente la luz se va a ir, sabrá Dios y nunca va a volver. Puentes que tardaron en construir el río crecido lo va a romper, par de canciones guardadas en el cel para cuando se vaya la señal, la señal ya se dio y no la quieren ver, falta que el boricua quiera despertar no olviden los viejitos de allí, que vive solo y hay que irlo a ayudar recuerden que todos somos de aquí, al pueblo le toca salvar con el gobierno no me envíen ná' que esos cabrones lo van a esconder, van para la calle para la foto nada más por mí toditos se pueden joder fueron 5 mil que dejaron morir y eso nunca se nos va a olvidar, la palma es la que quiere ahorcar el país, un día de estos la vamos a tumbar”, añade parte de la letra que el exponente urbano expresa en el tema.

En esta parte del tema Bad Bunny hace referencia a “la palma”, cuyo símbolo representa al Partido Nuevo Progresista (PNP) y que “un día de esto la vamos a tumbar”.

Esta no sería la primera vez que Bad Bunny hace expresiones políticas en uno de sus temas, ya que para el álbum “Un Verano Sin Ti” lanzó el tema “El Apagón” donde también realiza críticas a la situación social y política de la isla.

El 20 de septiembre se cumplen siete años del paso del huracán María por la isla.

Hace unas semanas, el exponente urbano realizó un podcast con el influencer “El Tony” donde exhortó a los jóvenes a inscribirse para participar de las elecciones generales de noviembre y a votar diferente, no por los partidos tradicionales que han gobernado el país.