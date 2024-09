Miss Mundo Puerto Rico revela cambios estéticos

Miss Mundo Puerto Rico 2024, Valeria Pérez, reveló en exclusiva a Metro Puerto Rico que se sometió a una rinoplastía y un aumento de busto, realizados por el cirujano plástico Luis Rodríguez Terry.

“Me siento satisfecha y me siento complacida. Me siento segura, al igual que me sentía antes de realizarme cualquier cambio estético. Todo esto es parte de la evolución que vamos a llevar hacia el Miss World Internacional”, expresó la joven de 22 años en una entrevista realizada en la clínica del médico.

La beldad sostuvo que las alteraciones “realzarían su belleza natural” y aseguró que, a una semana de la operación estética, no ha sentido complicaciones ni inflamaciones graves. Aclaró que no espera que las modificaciones le garanticen la corona internacional del certamen, pero aportará a la seguridad con la que se proyecta al público.

“Lo que nos va a hacer ganar y nos va a hacer llevar esa representación digna es el proyecto y la causa que llevemos y el propósito y cómo nos preparamos para ir allá”, precisó.

Por su parte, el doctor Rodríguez Terry contó a este medio que ambos procedimientos, de los más comunes entre reinas de belleza, tomaron alrededor de dos horas y media en completarlos. Por ser más rápida que una rinoplastia, comenzó con la mamoplastia de aumento con implantes de “bajo perfil”, que son menos redondos y se ven más naturales que otras alternativas.

Para evitar más cicatrices, narró que utilizó la misma incisión del costado para extraer cartílago, tras quedarse corto, y usarla en el procedimiento nasal, que fue tanto estético como funcional para ayudarla con la respiración, dificultada por la estrechez de la nariz y pequeñas “deformidades”.

“Cuando hacemos estas cirugías, tenemos que utilizar los tejidos del mismo paciente y tiene que ser el propio cartílago de la persona y no tuvimos que recurrir a una cicatriz adicional”, explicó.

Las cirugías de la nariz son altamente técnicas, por lo que requiere precisión, detalle y “sentido estético” porque un error “puede dañar por completo el resultado”.

“No nos salió changuita”, bromeó el médico. “No tuvimos ninguna complicación y todo salió como esperado. Inclusive, está recuperándose súper bien, tiene bien poca inflamación, menos de lo que anticipábamos”.

Indicó, además, que empleó una serie de medicamentos actualizados para la rinoplastia, que producen menos inflamación, menos moretones y permiten una recuperación más rápida. En cuanto al busto, por lo general, el paciente se hincha y toma de dos a tres meses en lo que se alcanza el resultado final.

La manatieña aseguró que no alienta a que las personas se realicen cambios, sino que se sientan cómodos y defendió que el procedimiento estético no debe ser razón de vergüenza.

“No es algo negativo, simplemente es algo que hay que respetar”, respondió. Aconsejó que cualquier decisión estética, que categorizó como “fuerte”, debe tomarse con seguridad propia, con claridad mental y hacerlo desde “amor propio”.

Aunque generalmente se reserva la información por posibles rechazos o por que las personas atribuyen la decisión a inseguridad, Pérez aseguró que busca la transparencia con el público porque “mi proceso y mi evolución hacia el Miss World es algo que estoy compartiendo con Puerto Rico entero”.