HBO revela la fecha de lanzamiento de la temporada 2 de The Last of Us

Los fanáticos de The Last of Us podrán regresar al universo postapocalíptico de la serie de HBO en la primera mitad de 2025. Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y Max Content, ha confirmado que la segunda temporada se estrenará en ese periodo.

Este anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores de la serie, quienes están ansiosos por continuar la historia de Joel y Ellie.

En una reciente conversación en los Emmys, Bloys mencionó que HBO está planeando un año fuerte en 2025. Además de The Last of Us, la cadena también lanzará la tercera temporada de The White Lotus en el mismo periodo, con el objetivo de competir en la próxima temporada de premios.

La producción de la segunda temporada de The Last of Us ha concluido, lo que sugiere que la serie está avanzando bien en la postproducción. Casey Bloys ha tenido la oportunidad de ver parte del material y elogió el trabajo del co-creador Craig Mazin.

Aunque aún no ha visto episodios completos de The White Lotus, Bloys está al tanto del progreso y mantiene altas expectativas para ambos proyectos.

Nuevos personajes y trama

La segunda temporada no solo continuará con los personajes principales, sino que también presentará nuevos elementos importantes. Isabella Merced interpretará a Dina, una figura clave en la vida de Ellie, mientras que Kaitlyn Dever se unirá al elenco como Abby. Abby, una ex miembro de los Fireflies, tendrá una profunda animadversión hacia Joel, lo que añadirá una nueva dimensión de conflicto a la trama.

Con la conclusión de la producción de la temporada 2, los seguidores de la serie están ansiosos por descubrir cómo se desarrollarán las nuevas historias y desafíos que enfrentarán Joel y Ellie. La introducción de personajes como Dina y Abby promete enriquecer la narrativa y mantener a la audiencia al borde de sus asientos.