Alejandra Guzmán ha vuelto a dar de qué hablar, esta vez lanzando fuertes acusaciones contra Ninel Conde. Durante una reciente entrevista con los medios, la cantante fue interrogada sobre las cirugías estéticas que Conde, conocida como “El Bombón Asesino”, se ha realizado en los últimos años. Sin embargo, en lugar de enfocarse en el tema, Guzmán sorprendió a todos al referirse a un supuesto robo de dinero cometido por la actriz y cantante.

“Se robó mucho dinero, entonces se lo tiene que gastar, pero que Dios me la bendiga, a ella, su cara y sus nalgas porque la va a pagar. El karma es el karma”, declaró la intérprete de “Reina de Corazones”, en lo que muchos consideran un mensaje lleno de resentimiento. Aunque no ofreció más detalles en ese momento, sus palabras dejaron en claro que no solo se trata de una diferencia superficial entre ambas artistas.

Alejandra Guzmán acusa a Ninel Conde por un supuesto robo de dinero: ¿Qué pasó?

Los presentadores de programas como Despierta América especularon que esta acusación podría estar relacionada con el caso de Larry Ramos, expareja de Ninel Conde. En 2021, Alejandra Guzmán reveló que Ramos le debía 4 millones de dólares, dinero que presuntamente le prestó con la promesa de recibir grandes ganancias a través de una red de negocios piramidales. Sin embargo, el empresario nunca le devolvió la suma, lo que llevó a la cantante a emprender acciones legales.

Guzmán explicó en su momento que no podía hablar abiertamente sobre la demanda debido a restricciones legales impuestas por su equipo de abogados, pero dejó entrever que no era la primera vez que había sido víctima de un fraude. “He aprendido a ser más fuerte, a salir adelante... la vida sigue”, comentó en aquella ocasión, mostrando su resiliencia ante este tipo de situaciones.

Aunque la relación directa entre Conde y Ramos en este caso aún no está clara, las recientes declaraciones de Alejandra Guzmán han dejado entrever una conexión que podría reavivar la polémica. Mientras tanto, Conde no ha emitido ninguna declaración al respecto. La tensión entre ambas figuras públicas sigue creciendo, y parece que este conflicto podría tener nuevas revelaciones en el futuro próximo.