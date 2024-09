Ozuna envía mensaje a los conductores que “le quieren pasar por encima” a los motociclistas

El exponente urbano puertorriqueño Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido artísticamente como Ozuna, acudió a sus redes sociales para enviarle un mensaje a los conductores que “le quieren pasar por encima” a los motociclistas en las carreteras del país.

Según contó el cantante en un video en sus historias en Instagram, el conductor de un camión tumbó a una persona que iba manejando una motora.

“Yo me cag* en la madre de los cabr*nes que ven una motora en la calle y le quieren pasar por el lado, y le quieren pasar por encima. Yo me cag* en la madre que los parió y ojalá que si es hombre, la mujer se los esté pegando bien hijo de pu**. Y si es una mujer, también, que esté cogiendo cuernos como una cabr*na. Me cag* en la madre que las parió y que los parió, a todo el que está en contra del ‘bike life’. Sin coj*nes me tiene. Nosotros somos humanos y nos gustan las motoras”, expresó Ozuna, reiterando que no le gusta opinar de ciertos temas.

“Si tú ves una motora por ahí ten precaución. No podemos ir a la misma velocidad que un carro”, agregó.

El intérprete de “Criminal” no brindó más detalles del suceso y si se detuvo a socorrer al motorista.

Durante el fin de semana se viralizó en las plataformas digitales un video donde se aprecia a otro motociclista “wheeliando” en la Avenida Baldorioty de Castro, en Carolina. Mientras, una guagua Range Rover blanca intentaba rebasarlo a él y otros motoristas. Posteriormente, el conductor de la guagua lo arrolló y no se detuvo. Otros motociclistas persiguieron al conductor, pero este logró escaparse.