Jacky Fontánez admite “error” en expresiones sobre Krystal Soto

La animadora Jacky Fontánez respondió a las expresiones realizadas por la joven influencer Krystal Soto quien la acusó de tomar acción legal por unas expresiones que realizó en su programa radial.

Fontánez respondió en el canal de YouTube de Pamela Noa a las acusaciones realizadas por Soto durante una entrevista con Chente Ydrach. La animadora de Telemundo, admitió que cometió un error al asumir que la joven estudiante que contó su historia de desamor en la red social TikTok, que se había contagiado con una enfermedad de transmisión, luego de que en uno de los múltiples videos que realizó indicara que en el hospital le encontraron una infección en el útero.

“Es de humanos cometer errores y la realidad es que yo asumí el hecho, en la parte que ella misma dice en el video que tuvo una infección en el útero, yo interpreté que era otra cosa, porque nunca escuchamos eso generalmente siempre se habla de otras enfermedades, yo cometí el error de asumirlo y de decirlo. Lo comenté a manera de ‘me dijeron’, realmente tampoco estoy aseverando nada, dentro de todo lo que se habló fue como que pena que pasó por esto, de verdad que tiene que ser una situación difícil, hay que busca ayuda para canalizar todas esas emociones porque debe ser un proceso difícil, así que creo que se ha tergiversado lo que realmente yo quería dejar saber”, expresó Fontánez.

Sus expresiones se dan luego de que la joven Krystal Soto, acusara a Fontánez de asumir que tenía una enfermedad de transmisión sexual, luego de unas expresiones realizadas en el programa WhatsUp de La Nueva 94 FM.

Esto provocó la molestia de Soto quien expresó: “Ayer hubo un comentario por parte de una persona de un medio, me contactaron de La Nueva 94 para hacerme una entrevista, pero antes de eso me habían enviado un video en el cual Jacky Fontánez hace un comentario completamente falso hacia mi persona diciendo que a mí me contagiaron con una enfermedad venérea, lo cual es completamente serio y falso”.

Krystal indicó que debido a este comentario rechazó hacer una entrevista con la emisora donde labora Fontánez.

“Yo escribí a la página de La Nueva 94 y les dije que no les iba a dar ninguna entrevista por la razón que mencioné anteriormente y que mi abogada les estará enviando una carta en estos días”, añadió.

