Investigan posible fraude en caso sobre arreglo de guagua de Jacky Fontánez

El Negociado de la Policía confirmó a Metro Puerto Rico que llevan a cabo una investigación sobre posible fraude en la contratación para el arreglo a la guagua de la animadora de radio y televisión Jacky Fontánez.

La denuncia se dio por parte de la presentadora de Telemundo tras estar más de siete meses esperando que su vehículo, Porsche Macan del año 2020 fuera arreglado luego de un accidente de tránsito, ocurrido en enero de este año.

“Esto ha sido un proceso de muchos meses. El accidente ocurrió el 15 de enero. Luego de esto yo consulto con un amigo de confianza, una persona que llevaba cinco años trabajándome los carros”, contó Fontánez en el programa Día a Día (Telemundo).

Según la presentadora, el dueño del negocio ‘The Wash Detailing’, Diego Guerrera Calo, aceptó ayudarle en el arreglo del vehículo y se llevó el auto a un garaje de confianza, llamado GC Garage.

Lo que se suponía que fuera un trabajo de mes y medio, se convirtió en un esquema de posible fraude contra la animadora.

“Le escribo a Diego para saber cómo va el arreglo de la guagua y me dijo que estaba en espera de las piezas y que eso era con calma. Diego me dijo que él estaba tratando de comprar todas las piezas con el cheque que le di porque si no le tenía que pagar $6,000 pico de dólares de mi bolsillo. Yo le pedí que me hablara claro con el tiempo que se iba a tardar la guagua por que no podía seguir alquilando carro. Y él me contestó: “No hay tiempo estimado. Jacky quisiera decirte pero no lo tengo”, expresó la animadora en su denuncia enviada a Metro Puerto Rico.

Tras esta conversación de la animadora con Guerra Calo, esta indicó que comenzó a perder comunicación con este sin tener mayor conocimiento sobre lo que ocurriría con su vehículo. Posteriormente, la animadora encontró el auto en un tercer taller.

“GC Garage es quien hace el estimado inicial, luego de este proceso pasaron varios meses. Diego se fue de viaje, hubo poca comunicación, prácticamente ninguna. Luego de esto, yo me comunico con mi bróker que es de la aseguradora, y él es quien busca la guagua, porque ya no había comunicación entre Diego y yo, y encuentra la guagua en un tercer taller que no estaba autorizado”, relató Fontánez.

El tercer taller lleva el nombre de Blue Garage que, según la aseguradora One Alliance, fue quien cobró el cheque para el arreglo.

Según información compartida solo a este medio, el dueño de Blue Garage, Edwin ‘Eddie’ Flores, cobró el cheque por la cantidad de $23,389.25 en una sucursal del Banco Popular sin autorización, pues se suponía que el cheque fuera cobrado en el banco FirstBank.

“Al ir al nuevo taller para buscar la guagua, el auto se encontró sin los arreglos, y en peores condiciones”, contó Fontánez quien denunció que el vehículo fue hallado en un terreno al aire libre, sin las debidas protecciones que se habían acordado en un principio.

Metro Puerto Rico supo que esta semana las partes están citadas al cuartel de la Policía de Puerto Rico para llevar a cabo las entrevistas pertinentes a la investigación.