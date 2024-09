Censuran fuerte pregunta a Sian Chiong sobre alegado abuso con cuchara a habitante de “La Casa de los Famosos México 2″

Por: Valeria Rangel

El actor y cantante cubano Sian Chiong fue expulsado de la segunda temporada del reality show ‘La Casa de los Famosos México’, por lo que ahora se ve obligado a enfrentar las críticas en redes sociales. Un suceso que le mereció el desprecio del público, fue un supuesto abuso sexual que cometió con una cuchara en contra de Paola Durante, por lo que Marie Claire lo cuestionó al respecto; sin embargo, la producción de LCDLFM pidió a los conductores que pasaran a otro tema.

Uno de los momentos más polémicos de esta edición de LCDLF MX 2 fue cuando en medio de una escena de actuación, Sian Chiong “le metió” una cuchara a Paola Durante, hecho que la modelo justificó ante la prensa: “Yo no lo vi mal, estábamos actuando y en la actuación yo me tenía que convulsionar, y me tiraba y él me metió una cuchara (...) yo creo era el tema de la actuación estar así y meter una cuchara”.

De igual manera, la edecán aclaró que no tomará acciones legales en contra del cubano: “Todo el mundo me ha dicho: ‘demándalo’, yo no tengo por qué demandarlo. Ahí adentro es un juego, se viven muchas cosas, no es fácil estar aislado del mundo y menos con personas que no conoces y con cosas que no estás acostumbrado”.

De verdad Paola Durante que mal que normalices lo que te hizo Sian cuando has platicado que Paco trató de abusar de ti. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/oz1XM3JRMO — miriam (@mirimlp) August 6, 2024

Censuran pregunta de Marie Claire a Sian Chiong

Durante una transmisión en vivo en la que Sian Chiong habló con Pablo Chagra, Shanik Berman y Marie Claire sobre su paso por el reality, fue cuestionado por la venezolana: “¿Qué fue lo que pasó con Paola y una cuchara?”

No obstante, ella misma aseguró haber recibido órdenes de la producción: “Que mejor evitemos este tema, que ya nos están diciendo, que nos están pidiendo que evitemos este tema, mejor lo saltamos y a través de las redes sociales mejor tú das una explicación a todo tu público”.

Por su lado, Pablo Chagra intervino: “Es que hay palabras que se pueden mutear y nos pueden multar”.

Marie Claire le preguntó a Sian por lo que pasó con Paola y la cuchara y producción la mandó a callar💀 Dijo la 🐕 de la fama que fue un accidente #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/ICcmNKpPxM — nacho con K (@Michelsonfancl) September 17, 2024

Aún así, Sian Chiong dio su declaración al respecto: “Lo único que puedo decir es que fue un accidente del cual yo le pedí disculpas obviamente ahí, me sobrepasé”.

Usuarios de X comentaron sobre el suceso en una publicación en la que se retoma un fragmento de la entrevista: “No se me ocurre ningún escenario en el que le metas una cuchara a alguien por accidente. Y menos si tratan de evitar el tema”, “¿Pero él hizo todo eso y no lo sacaron antes?”, “¿Accidente? Ay, por favor”, y “Ya regrésenlo a Cuba mejor, cae más mal todavía afuera”.