“Yo no hice nada malo”: Rubén Sánchez habla sobre su furia en entrevista en vivo

El periodista radial de la emisora WKAQ 580, Rubén Sánchez, se expresó luego de una fuerte discusión que tuvo con el candidato a la alcaldía de Carolina, Humberto Coto Estrella, en la mañana del martes.

A través de un video publicado en Instagram, Sánchez, aseguró que en ningún momento le faltó el respeto al candidato ya que simplemente intentaba conseguir una respuesta sobre quién era la persona a la que este se refería como una expareja que lo acusó de violencia de género y que actualmente aspira a la comisaría residente en Washington vía nominación directa. Además, el periodista pidió a las personas que no se dejen llevar por el video editado que está circulando en las redes sociales y que vean la entrevista en su totalidad para que vean el contexto de su molestia.

“Este video tiene la intención muy transparente de aclarar varios puntos, hay un video viral, pero es un clip de una entrevista mucho más larga, ojalá puedan escuchar la entrevista completa a través de WKAQ”, expresó Sánchez.

El periodista pidió en varias ocasiones al Estrella que expresara el nombre de la víctima en este caso, sin embargo, este se negó. En un momento dado, le muestra una foto en su celular, lo que provocó que el candidato PNP lo acusara de faltarle el respeto, esto no le gustó al veterano periodista.

“Yo respeto que él no me lo quiera decir, pero alguien me envía una foto de la persona, yo le muestro la foto, él me dice que eso es una falta de respeto. ¿Pero qué falta de respeto he cometido yo aquí? Si lo ‘;único que he hecho, yo ni he dicho el nombre, de hecho él dijo que ella es candidata write in a comisionada residente, yo no dije el nombre, no mostré la foto en cámara”, explicó Sánchez.

Luego de este acto, Sánchez, indicó que decidió sacar al candidato a alcalde de los estudios de WKAQ 580.

“Si en efecto yo hubiera cometido la falta de respeto, lo hubiera admitido. Yo pedí disculpas el otro día, pero yo no dije nada malo, ni hice nada malo. No he hecho nada ilegal”, añadió.

Sánchez se molestó al punto que exigió al candidato que abandonara los estudios de la emisora radial WKAQ 580, luego de que este lo acusara de “faltar el respeto” a la fémina que realizó las denuncias por mostrarle una fotografía de esta en su celular.

“Es una falta de respeto de la prensa del país, como lo han hecho, tratar de sacar el nombre de esa persona en las entrevistas, a la mujer se tiene que respetar, aunque sea una expareja mía se tiene que respetar y eso fue una falta de respeto”, expresó Estrella quien posteriormente acusó a Sánchez de decir el nombre de su expareja.

“¡Váyase de mi programa! Vete ahora mismo, yo no soy el que tiene una orden de protección, te pregunté el nombre. No te quiero aquí irrespetuoso”, exclamó Sánchez.

La semana pasada se reportó que Estrella, quien es el candidato a la alcaldía de Carolina por el PNP, fue acusado por una expareja de alegada violencia de género. Sin embargo, este negó la acusaciones realizadas por una excandidata a la alcaldía de Guaynabo por el mismo partido.

Además, las autoridades emitieron una orden de protección contra este por los alegados actos ocurridos en el 2023. Al licenciado se le revocó su licencia de portación de armas y tuvo que entregar las mismas como parte del protocolo.