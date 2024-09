Revelan fecha de estreno en digital de 'Deadpool & Wolverine'

Esta imagen proporcionada por 20th Century Studios/Marvel Studios muestra a Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson, izquierda, y Hugh Jackman como Wolverine/Logan en una escena de "Deadpool & Wolverine". (20th Century Studios/Marvel Studios via AP)

Tras un exitoso paso por los cines, los fanáticos de “Deadpool & Wolverine” ya están ansiosos por saber cuándo podrán disfrutar nuevamente de esta épica colaboración entre Ryan Reynolds y Hugh Jackman desde la comodidad de sus hogares. El film, que debutó en cines el pasado 26 de julio, ha sido todo un fenómeno en taquilla, recaudando la impresionante cifra de 1.300 millones de dólares a nivel mundial.

Este crossover ha capturado la atención de los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), ya que marca la primera aparición conjunta de estos personajes en el mismo universo tras la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney. La cinta ha sido alabada por su acción desenfrenada, el humor característico de Deadpool y la nostalgia que trae de vuelta a Hugh Jackman como Wolverine.

“Deadpool & Wolverine” llegaría antes de lo esperado a las plataformas

Según informes recientes de When to Stream, el esperado estreno digital de la película estaría programado para el próximo 1 de octubre a través de servicios de video bajo demanda premium. Aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por 20th Century Studios, ha dejado a muchos expectantes.

El reporte indica que “Deadpool & Wolverine” estará disponible para compra o alquiler en plataformas digitales. Esto permitiría a los seguidores del personaje de Reynolds y del icónico mutante con garras de adamantium revivir sus aventuras antes de su llegada a servicios de streaming por suscripción como Disney+.

La trama de “Deadpool & Wolverine” se centra en Wade Wilson, quien recluta a una versión multiversal de Logan para ayudarlo a salvar su línea temporal. Juntos deben enfrentar a la poderosa mutante Cassandra Nova, interpretada por Emma Corrin.

“Deadpool & Wolverine” promete entretener a todos los fanáticos en casa

A pesar de su tono irreverente y violento, la película también presenta momentos emocionales que resuenan con los fanáticos, especialmente para aquellos que han seguido la evolución de estos personajes desde sus primeras apariciones en la gran pantalla. Con una clasificación R, el filme no escatima en su característico humor negro y escenas de acción sangrientas.

Por ahora, los fanáticos deberán esperar la confirmación oficial de Disney y Marvel Studios sobre la fecha de lanzamiento en plataformas digitales. Sin embargo, todo parece indicar que “Deadpool & Wolverine” estará disponible en solo unas semanas, lista para ser disfrutada por un público que sigue ansioso por más contenido del UCM.