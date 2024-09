¿Plagio a Bruno Mars? Demandan a Miley Cyrus por su éxito ‘Flowers’

La empresa Tempo Music Investments ha demandado a Miley Cyrus por presuntamente haberse copiado elementos de un tema de Bruno Mars en su canción mega exitosa, ‘Flowers’. Es importante destacar que Bruno Mars no figura como demandante en el documento legal y que solo está siendo impulsada únicamente por Tempo Music Investments, que es la firma que gestiona los derechos de la canción que Cyrus habría plagiado, al igual que gestiona varios otros de los derechos de autor del músico.

Lo que se ha filtrado de la demanda es que la disputa se centra en cuestiones de derechos de autor y no necesariamente en una acusación directa por parte del propio artista. Se argumenta que existen “similitudes sorprendentes” entre las pista de Cyrus y la de Mars.

PUBLICIDAD

¿Cuál es la canción de Bruno Mars que Miley Cyrus habría plagiado con ‘Flowers’?

La demanda alega que la canción “Flowers” copia elementos de “When I Was Your Man” de Bruno Mars, específicamente en coros, melodía y progresiones de acordes.

“ Es innegable, basándose en la combinación y la cantidad de similitudes entre las dos grabaciones, que ‘Flowers’ no existiría sin ‘When I Was Your Man’ ”, se expone en los documentos oficiales revelados por People.

En su demanda, Tempo Music Investments pide una orden judicial que prohíba a la interprete de 31 años, y a las compañías discográficas Sony Music Publishing y Apple seguir explotando comercialmente la canción ‘Flowers’. La empresa también reclama una compensación económica por los daños sufridos, cuyo monto exacto será determinado en el proceso legal.

Esta no se trata de la primera ocasión que la exestrella Disney enfrenta problemas legales por su música. Anteriormente, Cyrus se vio envuelta en una polémica por plagio en 2018 cuando el compositor Michael May la demandó por 300 millones de dólares, acusándola de copiar elementos de su canción ‘We Run Things’ para su éxito ‘We Can’t Stop’. Tras casi dos años de litigio, ambas partes llegaron a un acuerdo confidencial en enero de 2020, poniendo fin a la disputa legal.