Netflix: Revelan Fechas de Filmación de Nuevos Episodios de ‘Bridgerton’ y ‘The Diplomat’

Con la llegada del otoño, Netflix está en pleno auge de producción, y uno de los regresos más esperados es el de Bridgerton. La serie de época, que ha capturado la imaginación de los espectadores con su elegante retrato de la era de la Regencia, ha iniciado la filmación de su cuarta temporada. El rodaje comenzó el 16 de septiembre de 2024 y se extenderá hasta principios de 2025.

La nueva temporada promete mantener el éxito de la anterior, que se convirtió en una de las series de lanzamiento más vistas en la historia de Netflix.

Los fanáticos pueden esperar ver más desarrollos intrigantes y emocionantes en la narrativa, con algunas escenas filmadas en el icónico Palacio de Blenheim, que añade un toque de grandeza a la serie.

Nuevas Entregas de The Diplomat

Otra serie que está causando gran expectativa es The Diplomat. Aunque Netflix aún no ha confirmado oficialmente la tercera temporada, el rodaje ya está en marcha. La producción comenzó en Londres durante el verano y se trasladará a Nueva York el 7 de octubre de 2024.

La filmación en la Gran Manzana continuará hasta febrero de 2025. Esta nueva temporada de The Diplomat promete profundizar en las intrigas políticas y personales de sus protagonistas, ofreciendo un análisis agudo de la política internacional y continuando con la trama que ha fascinado a sus seguidores.

Otras producciones destacadas

Además de estos dos grandes títulos, Netflix tiene otros proyectos importantes en curso. The Beast in Me, una serie de prestigio creada por Howard Gordon y protagonizada por Claire Danes y Matthew Rhys, ha iniciado su filmación en Nueva Jersey y se extenderá hasta enero de 2025. Esta serie promete ser una adición significativa al catálogo de Netflix, con su enfoque en el drama y el suspenso.

Por otro lado, el ambicioso drama de ciencia ficción The Boroughs, producido por los Hermanos Duffer, está en proceso en Albuquerque, Nuevo México. La filmación de esta serie se prolongará hasta principios de 2025, y su intrincada trama de ciencia ficción seguramente atraerá a los fanáticos de este género.

Con una variedad tan amplia de proyectos en producción, Netflix sigue consolidando su posición como líder en entretenimiento de calidad, ofreciendo a los espectadores una rica selección de contenido para disfrutar en los próximos meses.