Los Jackson 5 seguían de gira: estos eran los miembros activos de la banda

Los Jackson 5 han perdido nuevamente otra de sus grandes estrellas. El pasado domingo se informó que Toriano Adaryll ‘Tito’ Jackson del famoso grupo ‘Jackson Five’ ha fallecido.

“Estamos rotos, apenados y conmocionados. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y por su bienestar ”, afirman Taj, Taryll y TJ Jackson, que en la década de los años 90 formaron el trío 3T, siguiendo la tradición familiar.

La banda, fundada en los años 60, alcanzó un éxito inigualable en Estados Unidos luego de conseguir que sus primeros cuatro sencillos, “I Want You Back”, “ABC”, “The Love You Save” y “I’ll Be There”, llegaran a los primeros puestos de las en el país en su debut discográfico.

¿Qué miembros de los Jackson 5 seguían activos?

Tito había sido el encargado de formar con sus hermanos Jackie, Jermaine, Marlon y el ya fallecido Michael Jackson el famoso grupo The Jackson 5, que tuvo como primer sello discográfico a Motown (1969-1975) y fue una de las bandas más populares de su época.

En la actualidad, de los cinco fundadores de la banda, solo tres siguen vivos: Jackie, Jermaine y Marlon Jackson. Sin embargo, Jackie y Marlon continúan formando parte del grupo, junto a Taryll Jackson, quien se unió en 2023.

Como solo ‘The Jackson’, los hermanos incluso se habían estado presentando este 2024 en distintos países y días antes de su muerte, Tito publicó un mensaje en su página de Facebook desde Alemania el 11 de septiembre, donde visitó un monumento a Michael Jackson con sus hermanos.