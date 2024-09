Residente rompe en llanto en medio de espectáculo en Madrid

René Pérez Joglar, conocido artísticamente como Residente, sorprendió a su fanaticada la noche del domingo tras romper en llanto en medio del cierre de su gira mundial en el WiZink Center de Madrid, España.

El puertorriqueño— que presentó los grandes éxitos de su carrera artística y las canciones de su más reciente disco “Las Letras Ya No Importan”— se conmocionó con la interpretación “René”, el tema que describió anteriormente como “el reflejo de uno de los periodos más oscuros de su vida”.

La voz se le quebró a partir de los versos: “Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí. En el medio de la fiesta.

Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7-5-5-0-8-2-2, a ver quién contesta”.

En entrevistas previas, el músico había expresado que el sencillo lanzado este año representaba un “proceso de sanación”, ya que era un viaje por su vida desde que era un niño hasta que alcanzó el éxito en la industria musical. La balada pop fusionada con rap, culmina con una reflexión del rapero donde busca reencontrarse con la felicidad de su niñez.

“Ayer fue muy especial. Ha sido lo mas grande que me ha pasado en mi carrera en vivo. Nunca me sentí tan vulnerable en tarima. Gracias Madrid y Barcelona por abrazarme tan fuerte que todavía lo siento”, escribió el artista en su cuenta de Instagram, donde tiene 8.5 millones de seguidores.

Los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar. Colegas como Jowell, Leslie Grace y Chambao reaccionaron a la publicación en apoyo al emotivo momento.

Residente ahora se dirige al Radio City Music Hall en Nueva York para presentarse en concierto este miércoles.