Jacky Fontánez aconseja a Krystal Soto que busque ayuda legal y psicológica

La historia de la joven Krystal Soto se ha convertido en un tema de discusión que ya salió de la red social TikTok a los medios de comunicación en general. Se trata de una joven estudiante que decidió desahogarse en las redes sociales y ventilar la alegada pesadilla por la cual pasó por años mientras estaba en una relación con su expareja y llegó al punto de cancelar la boda a dos semanas de llevarse a cabo.

La situación de Krystal Soto fue tema de discusión en el segmento “Mi Punto de Vista” del programa Hoy Día Puerto Rico (Telemundo), donde la presentadora Jacky Fontánez aconsejó a la joven que busque ayuda psicológica y legal para lidiar con el problema que aún la aqueja. El comentario de Fontánez, se dio en el contexto de que muchas personas han criticado a la joven por ventilar su situación en las redes sociales, algo que la animadora defendió ya que muchas veces es la única vía por la cual se puede llamar mayormente la atención sobre un asunto.

“Yo creo que ella debería buscar ayuda psicológica para poder canalizar todas esas emociones y el daño. En el proceso buscar ayuda legal también, aunque es bien difícil, uno puede ir paso por paso, tú contactas tu abogado, se le envía la carta para entonces pasar todo ese proceso legal y poder cobrar, pero son proceso muy largos y muchas veces uno va con la mejor intención de poder dialogar y que haya un acuerdo y la persona hace caso omiso. ¿Entonces a qué uno recurre? A las redes sociales”, expresó en el programa mañanero de Telemundo.

Enlace para ver el segmento de Hoy Día de Telemundo

Durante el segmento, la también animadora del programa Pamela Noa, explicó a sus compañeros que la joven tiene pruebas que ha presentado en Tik Tok sobre toda la situación.

Krystal Soto ha cobrado notoriedad, por una serie de videos donde expone la historia de amor con su ahora expareja, a quien acusó de pedirle dinero en múltiples ocasiones para diversos gastos como el pago de un carro, gasolina, salidas a restaurantes, el arreglo del anillo de bodas e incluso las reservaciones para la realización del matrimonio.

Esto ha provocado dudas en los cibernautas quienes se preguntan a qué se dedica la joven de 23 años. En entrevista con el programa “El Relajo” de la emisora La X, Soto reveló que actualmente es estudiante de producción y dirección, además de una concentración en periodismo en la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras.

Del mismo modo, aseguró que desde los 16 años ha tenido múltiples trabajos como mesera y negó que viniera de una familia con alto poder adquisitivo como han asegurado muchos en las redes sociales.

“Yo soy una muchacha que trabaja desde los 16 años, a los 17 años fui mesera y estudiaba en escuela superior, me dividía el tiempo. A los 18 años seguí trabajando, cuando me iba a casar tenía dos trabajos. Yo tenía mis ahorros, he visto comentarios que dicen que viene de una familia que le dio todo…”, expresó Soto en la entrevista.

Por otro lado, Soto exigió que su expareja le pague el dinero que le dio mientras estuvieron juntos. Sin embargo, no quiso entrar en detalles sobre cuál es la cantidad total del dinero que le debe su exprometido.

“Yo no he dado el número (de la deuda), tampoco lo voy a dar. Considero que esto es algo que puedo hablar con la persona, directamente, con mi abogada”, expresó. “Es una responsabilidad que adquirió la persona, de que va a pagar, es un compromiso”, indicó.

La joven afirmó que para el día de la boda, faltaban 4 mil dólares por saldar para llevar a cabo el evento que ya se había cancelado.

or último, al ser cuestionada sobre si seguirá contando la historia que ya tiene 14 videos, esta dejó saber que toda la situación la ha hecho sentir “drenada”.

“Ayer estaba tan drenada, yo decía. Dios mío, estar creando tanto, ser creado de contenido no es fácil, yo no me considero esto, pero es demasiado”, expresó.

La historia de Krystal Soto se hizo viral, principalmente en la red social Tik Tok. El portal El Calce se dio a la tarea de realizar un resumen de los videos que ha creado la joven.