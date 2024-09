Actriz puertorriqueña hizo historia en los Premios Emmy

La actriz de ascendencia puertorriqueña Liza Colón-Zayas hizo historia anoche al convertirse en la primera latina en ganar el premio a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia en os Premios Primetime Emmy.

El premio fue por su interpretación de Tina Marrero en la laureada serie The Bear, que anoche obtuvo 11 premios en las 23 nominaciones que tenía.

“Gracias a mi marido, David Zayas. Me pidió que escribiera un discurso y no lo hice”, comenzó su discurso. “¿Cómo pude pensar que sería posible estar en presencia de Meryl Streep, Carol Burnett, Janelle [James], Sheryl Lee Ralph y Hannah [Einbinder]?”, expresó Colón-Zayas al subir al escenario para obtener su premio. En la categoría estaban nominadas Carol Burnett y Meryl Streep, por Palm Royale y Only Murders in The Building,

“Gracias por darme una nueva vida con este show y a todas las latinas que me están mirando, sigan creyendo y voten”, concluyó la actriz antes de salir del escenario. “Voten por sus derechos”, agregó. Antes de salir del escenario dio las gracias en español.

Colón-Zayas, es una actriz nacida en el sur del Bronx de padres puertorriqueños. Cuenta con una amplia trayectoria teatral. Forma part de la compañía teatral The LAByrinth Theater Company. Ha ganado los premios Drama Desk, Obie, Lucille Lortel, Audelco, Outer Critics Circle, HOLA y Kingsley. Originó el papel de Church Lady en la obra ganadora del premio Pulitzer, Between Riverside and Crazy, en Second Stage y The Atlantic Theater. También hizo Haiku Mom en la obra ganadora del premio Pulitzer de Quiara Alegría Hudes, Water By The Spoonful. En televisión, había aparecido de forma recurrente en las series In Treatment , David Makes Man y Law & Order: S.V.U. Recientemente hizo la voz de uno de los personajes en la película animada If.

A pesar de su trayectoria teatral, se ha reseñado en diversos medios que el papel de The Bear ha sido la gran oportunidad que se le ha presentado a Colón-Zayas. Sobre el personaje de Tina Marrero, la actriz ha dicho que siente que le brinda autenticidad a la serie de FX.

“No crecí viendo [en la pantalla] a mujeres que se parecieran a mí. Pensé que era desechable”, explicó la actriz en una entrevista con People en Español. “Para las mujeres de color, especialmente para las de mi edad, es una manera terrible de sentirse”, agregó.

En otra entrevista con El País de España, reveló que en tres décadas de carrera fue rechazada en más de mil pruebas para distintos proyectos. Sobre su personaje en The Bear volvió a hablar de la importancia de la representación. “La columna vertebral de Estados Unidos siempre ha sido la gente de piel morena y negra. Son los pueblos originarios. Los esclavos africanos construyeron este país. Y por eso estamos en un punto de nuestra existencia en el que toda esa historia está siendo prohibida o negada. Criamos a sus hijos. Cocinamos sus comidas. Cultivamos los campos. Lo hacemos todo. Creo que personas como Tina son la columna vertebral de este país”, dijo a El País.

Este año Colón Zayas honró sus raíces al participar en el Desfile Nacional Puertorriqueño en Nueva York.