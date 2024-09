VIDEO: Dayanara Torres enseña a su hijo menor a preparar coquito: “Es hora de pasar la receta”

La Miss Universe 1993, Dayanara Torres, compartió un video en sus redes sociales enseñándole a su hijo menor, Ryan, a preparar coquito puertorriqueño.

“Ya que Ryan cumplió 21... Es hora de pasar la receta... 🤪🇵🇷 Coquito”, escribió la boricua en su cuenta de Instagram, donde tiene 1.7 millones de seguidores.

PUBLICIDAD

El video comienza con la eterna reina de Puerto Rico explicándole a Ryan qué tiene que agregar a la licuadora: coco, leche condensada, leche evaporada, canela y ron. Luego, de mezclarlo, lo colocan en unos envases de cristal, que decoran con unas cintas. Finalmente, lo acompañan con unos polvorones.

“Échale un chi más (de ron) like ´ay, se me cayó´”, bromeó diciendo la también actriz en medio del video que tiene más de 600 mil vistas.

Ryan Adrián Muñiz Torres es hijo de Dayanara y Marc Anthony. El pasado 17 de agosto alcanzó la mayoría de edad.

“Mi Ryan, 21. Mi muñequito hermoso... cuánto te Amo. Verte crecer, convertirte en el joven tan dulce y cariñoso que eres y verte dedicarle tanta pasión a todos tus talentos y tus estudios me llena de tanto orgullo!”, escribió en ese entonces Torres en Instagram.

“Gracias Kylie, Cristian & Hannah for making his day so special in LA✈️ AND... for never forgetting our special 🇵🇷 Birthday Song 🎶My fierce, daredevil, powerful, sweet, gentleman... #ProudMom #MyBoy My favorite younger son!”, agregó.

PUBLICIDAD

Actualmente, el joven se dedica al mundo del modelaje. Pausó sus estudios en ingeniería musical en la Universidad de Santa Bárbara, en California, porque no le gustaban las clases en línea tras la pandemia por COVID-19. Sin embargo, Torres comentó recientemente en una entrevista que Ryan espera retomar sus estudios pronto y que no ha parado de crear música.

Dayanara y Marc tienen otro hijo en común llamado Cristian, de 23 años. Ambos viven en Los Ángeles, California.