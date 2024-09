En celebración de su cumpleaños, el príncipe Harry reveló cuál ha sido el mejor regalo que ha recibido

El príncipe Harry celebra hoy una nueva vuelta al sol y no se trata de cualquiera, esta es su primavera 40. La importante fecha llega en un momento delicado para el miembro de la realeza, pues cada vez está más lejos (física y emocionalmente) de la Familia Real británica, pero, por suerte, su núcleo familiar, formado junto a Meghan Markle, se ha hecho más fuerte en esta distancia y adversidad.

El duque de Sussex desde hace varios años tomó la decisión de dar un paso atrás en sus obligaciones reales con el deseo de mantener lejos del foco mediático a Meghan y la familia que ha formado a su lado. Dicho por el mismo Harry, lo más importante para él es garantizar la privacidad de sus dos hijos, dos príncipes británicos que apenas han pisado Reino Unido.

¿Cuál ha sido el mejor regalo que el príncipe Harry ha recibido según él mismo?

“ El mejor regalo que he recibido es, sin duda, mis hijos. Disfruto viéndolos crecer cada día y me encanta ser su padre ”, dijo el hijo menor del rey Carlos III y la difunta princesa Diana a la revista People.

Archie Harrison, de 5 años, y su hermana, Lilibet Diana (3), son la absoluta prioridad de Harry y para ellos quiere una infancia tranquila, feliz y anónima para evitar que se repita la historia de Diana de Gales, motivo por el cual han vivido apartados de su familia paterna, en California, Estados Unidos.

Son escasas las imágenes que hay de los nietos pequeños del rey Carlos III, pero sí conocemos algunos rasgos de su personalidad gracias a los comentarios que los duques de Sussex han hecho en algunos de los actos a los que han acudido.