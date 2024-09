Dream Kardashian es hija de Rob Kardashian, el único hijo varón del famoso clan Kardashian, y Blac Chyna, modelo y empresaria. Nació el 10 de noviembre de 2016 y, desde su llegada, ha estado en el centro de atención debido a su linaje.

Rob Kardashian, hermano de Kim, Khloé, Kourtney, y Kylie Jenner, ha sido una figura más reservada dentro de la familia, en comparación con sus hermanas que han dominado la escena mediática. Sin embargo, la pequeña Dream ha capturado la atención de los fanáticos y medios de comunicación, especialmente por su presencia en redes sociales y en eventos familiares.

¿De quién es hija Dream Kardashian, la nueva modelo de la famosa familia?

Blac Chyna, su madre, también es una personalidad con una carrera destacada en la industria del entretenimiento. Aunque su relación con Rob Kardashian fue ampliamente documentada en el reality show “Rob & Chyna,” su romance terminó poco después del nacimiento de Dream, lo que llevó a una batalla legal por la custodia de su hija.

A pesar de las tensiones entre sus padres, Dream sigue siendo una figura amada por los Kardashian-Jenner y suele aparecer en momentos destacados del programa “Keeping Up with the Kardashians” y en redes sociales. Recientemente, ha comenzado a captar la atención como una posible futura modelo dentro de la familia, siguiendo los pasos de sus tías.

De hecho, recientemente acaparó la atención en la New York Fashion Week donde debutó como modelo, demostrando todo su talento desde muy pequeña.

Con una mezcla de los genes Kardashian y Chyna, Dream tiene un futuro prometedor en el mundo del entretenimiento, mientras sigue creciendo rodeada de fama, atención mediática y el apoyo de su extensa y poderosa familia.