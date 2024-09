Olga Tañón: “Una madre siempre esperará a sus hijos a la hora que sea”

La cantante y compositora puertorriqueña, Olga Tañón, acudió este viernes a sus redes sociales para compartir con sus seguidores una de sus preocupaciones como madre.

La artista publicó una foto suya desmaquillada y sentada en la entrada de su casa, mientras esperaba a su hijo, Indiana Noa Denizard Tañón, quien condujo más de 35 horas para visitar a su familia después de varios meses trabajando en otro estado.

“Una madre siempre va a esperar a sus hijos a la hora que sea”, escribió. “Aquí el maquillaje no importa para nada. Después de más de 35 horas conduciendo y de no ver a nuestro hijo Indiana por 5 meses, gracias a Dios llegó bien a casa. Cuando vi su carro el corazón se me quería salir del pecho”.

Continuó: “Sé que los hijos son de la vida. Sé que los hijos se van algún día a hacer sus vidas. Y también sé la falta que hacen. Indiana Noa nos dio la sorpresa de llegar después de tantos meses trabajando en otro estado”.

“Ya saben la alegría de todos en la familia cuando lo vimos llegar. ¡Gracias Dios mío, gracias! Aún lloro de la alegría que tengo en el alma”, añadió la merenguera puertorriqueña.

Olga Tañón y su esposo, Billy Denizard, tienen tres hijos: Ian Nair Denizard Tañón, Indiana Noa Denizard Tañón y Gabriela María González Tañón.