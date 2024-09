La historia de la canción de John Lennon que llegó al nuevo disco de Charly García

Charly García se encuentra estrenando su nuevo álbum titulado La lógica del escorpión, en el que destaca una versión de “Watching the Wheels”, una de las canciones más reconocidas del fallecido John Lennon.

Cabe señalar que la versión del cantante argentino es una traducción autorizada, la única que existe, y aquí te contamos la historia del tema.

PUBLICIDAD

La historia de “Watching the Wheels”, de John Lennon

En 1980, mientras el mundo se preparaba para despedir a uno de sus más grandes íconos musicales, John Lennon dejó un último mensaje en forma de música con el álbum Double Fantasy. Lanzado el 17 de noviembre de ese año, este disco marcó el regreso de Lennon a la escena musical después de cinco años de retiro para dedicarse a su familia. La tragedia golpeó solo tres semanas después, cuando Lennon fue asesinado por Mark Chapman, justo después de firmarle un ejemplar del álbum. Entre las 14 canciones del disco, “Watching the Wheels” era un testimonio conmovedor de su vida tranquila y alejada de los reflectores.

La letra de la canción comienza con la frase: “People say I’m crazy, doin’ what I’m doin’ / Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin” (“La gente dice que estoy loco haciendo lo que hago / Me están dando todo tipo de advertencias para salvarme de mi propia ruina”).

En 2005, mientras Charly García preparaba su nuevo álbum tras el exitoso Rock & Roll YO (2003), se encontró en el estudio Los Pájaros, propiedad de Palito Ortega en Luján. En medio de su ajetreada vida creativa, García decidió tomar una canción de Lennon para reinterpretarla. La elección recayó en “Watching the Wheels”, que Charly tradujo al español con el título “Mirando las ruedas”. Esta versión incluía el estribillo original en inglés y una adaptación libre del resto de la letra, acompañada por una batería electrónica y capas de teclados moog.

El proceso para finalizar el álbum Kill Gil fue complicado. A principios de 2007, una versión demo del disco se filtró en Internet, y se acusó a Migue García, el hijo de Charly, de la filtración. Las tensiones entre García y su discográfica EMI Music complicaron aún más la situación, y su salud se deterioró a causa de problemas con el alcohol y las drogas. En julio de 2008, tras un incidente en Mendoza, fue internado judicialmente bajo la tutela de Palito Ortega, lo que le permitió recuperarse y terminar el álbum, que finalmente se lanzó a fines de 2010.

La única traducción autorizada de “Watching the Wheels”

Aunque la versión de “Mirando las ruedas” en Kill Gil fue notablemente reducida en comparación con el demo filtrado, y el álbum quedó descatalogado, la historia no termina allí. En su reciente trabajo, La Lógica del Escorpión, Charly García presenta una versión revisada de la canción, completamente en español, pero con el título en inglés.

PUBLICIDAD

Esta versión ha sido autorizada por la familia Lennon, un hecho significativo, ya que no existe otra traducción aprobada oficialmente de una canción de John Lennon al español.

Damián Amato, presidente de Sony Music Argentina, destacó que obtener esta autorización fue un desafío, ya que las compañías suelen rechazar traducciones de canciones de Lennon. Sin embargo, gracias a sus conexiones y a la perseverancia, García logró incluir su interpretación de “Watching the Wheels” en su nuevo álbum, que marca un notable retorno a su legado musical.