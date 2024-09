Fallece el actor de “The Karate Kid” Chad McQueen

Chad McQueen, un actor conocido por sus interpretaciones en las películas de “Karate Kid” e hijo del fallecido actor y piloto de carreras Steve McQueen, ha muerto. Tenía 63 años.

El abogado y amigo de McQueen, Arthur H. Barens, confirmó a The Associated Press que murió el miércoles. La causa no fue revelada. Su esposa Jeanie y sus hijos Chase y Madison compartieron un comunicado en Instagram el jueves por la tarde desde la cuenta verificada de McQueen, anunciando la noticia de su muerte con “gran pesar”.

“Su extraordinario viaje como un padre amoroso para nosotros, junto con su compromiso inquebrantable con nuestra madre, realmente ejemplificó una vida llena de amor y dedicación. Su pasión por las carreras no sólo destacó su talento excepcional, sino que también sirvió como una forma de honrar el legado de su padre, un testimonio de los valores que le inculcaron”, se lee en el comunicado.

“Nos transmitió su pasión, conocimiento y dedicación y continuaremos no sólo su legado, sino también el de nuestros abuelos”, continuó el comunicado.

La familia pidió respeto a su privacidad mientras “recuerdan y celebran su extraordinaria vida”.

McQueen siguió los pasos de su padre, dedicándose tanto a la actuación como a la conducción de coches de carreras. Se hizo conocido por su papel de Dutch, el antagonista en “The Karate Kid” de 1984, y su secuela dos años después.

Si bien protagonizó varias películas después de la exitosa franquicia de acción, incluidas “New York Cop”, “Squanderers” y “Red Line”, finalmente se dedicó más a las carreras que a la actuación, y fundó McQueen Racing, una compañía que crea autos, motocicletas y accesorios personalizados. Su hijo Chase, que también compite, y su hija Madison ahora dirigen la compañía.

“Ya no me divertía actuar”, dijo McQueen a The Associated Press en una entrevista en 2005. “Así que decidí dedicarme a las carreras”.

McQueen corrió profesionalmente durante años, compitiendo en las famosas 24 Horas de Le Mans y las 24 Horas de Daytona antes de sufrir una serie de lesiones al volante.

Su trabajo con McQueen Racing, fue diseñado para preservar y continuar el legado de su padre. McQueen también produjo los documentales sobre su progenitor: “I Am Steve McQueen” y “Steve McQueen: The Man & Le Mans”.

McQueen era el único hijo de su padre y su madre, Neile Toffel. Tenía una hermana, Terry, que murió de insuficiencia respiratoria a los 38 años en 1998. Le sobreviven su esposa Jeanie y sus tres hijos, Chase, Madison y Steven, quien es un actor conocido por su participación en “The Vampire Diaries”.