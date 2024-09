Exposición del Museo de Arte de Ponce viaja a Florida

Miguel Pou y Becerra (1880-1968), “Vista desde mi estudio, Salud58, Ponce”, 1930-35, óleo sobre cartón, Museo de Arte de Ponce. The Luis A. Ferré Foundation, Inc. Donado por Jaime Pou.

La exposición Nostalgia for My Island: Puerto Rican Painting from the Museo de Arte de Ponce (1786-1962), organizada por el museo ponceño, viaja a la ciudad de Winter Park en el estado de la Florida. El Rollins Museum of Art (RMA) será la tercera sede de esta exposición itinerante. La muestra, que incluye una selección exquisita de 20 pinturas que destacan la rica historia y cultura de Puerto Rico, se presentará en el RMA a partir del 14 de septiembre de 2024 hasta el 5 de enero de 2025.

Nostalgia for My Island reúne piezas claves de la colección del Museo de Arte de Ponce, incluyendo obras de grandes figuras como José Campeche y Jordán (1751-1809) y Francisco Oller y Cestero (1833-1917). La exposición se organiza en torno a tres temas principales: Mi Isla, Mi Gente y Mi Hogar; fomentando el anhelo y la identidad de nuestros hermanos nacidos en la diáspora. Estos temas reflejan el compromiso de los artistas locales con la preservación de la identidad puertorriqueña en medio de los cambios políticos que afectaron la isla a finales del siglo XIX, especialmente tras la Guerra Hispanoamericana y la invasión estadounidense que puso fin a cuatrocientos años de dominio español. La exposición, comisariada por Iraida Rodríguez-Negrón, curadora del Museo de Arte de Ponce, está acompañada de un catálogo bilingüe completamente ilustrado, que proporciona una valiosa contextualización y análisis de las obras presentadas.

Según Rodríguez-Negrón, el equipo del Museo anticipaba que los visitantes iban a reaccionar positivamente a esta selección de obras, pero, de igual manera, añade que “nunca nos hubiésemos podido imaginar la acogida exitosa que esta exposición ha tenido en los Estados Unidos. Desde el principio fue nuestra misión llevar este proyecto a ciudades en las que nuestra diáspora está presente, primero en Chicago, Illinois y luego en Allentown, Pennsylvania. Miles de visitantes disfrutaron de estos tesoros puertorriqueños y ahora es el turno de nuestros hermanos en la Florida. Ha sido un placer compartirles un poquito de nuestro calor de Isla a través de estas magníficas representaciones de nuestra identidad puertorriqueña. También nos enorgullece poder cumplir nuestra misión de mantener nuestra colección accesible mientras las galerías principales del Museo permanecen cerradas al público por reparaciones”. Por otro lado, Gisela Carbonell, indicó: “[c]omo puertorriqueña y como curadora del Rollins Museum of Art, me enorgullece muchísimo poder acoger obras de la prestigiosa colección del Museo de Arte de Ponce en nuestras salas y compartirlas con nuestros estudiantes y con la comunidad de Florida Central. Es importante que nuestra comunidad puertorriqueña local se vea representada en nuestro museo, y sobre todo se vea reflejada en las obras de importantes artistas que contribuyeron a dar forma a la identidad puertorriqueña.”

La inauguración de Nostalgia for My Island formará parte de la oferta expositiva de otoño del RMA. Además, esta muestra incluirá textos didácticos bilingües, lo que también se extenderá a cada exposición como parte de una iniciativa para transformar la institución en un museo bilingüe.