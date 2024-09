Dagmar revela motivos de su ausencia en el programa “Día a día”

La conocida animadora, actriz y cantante, Dagmar agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido en las redes sociales luego de sufrir una caída y dio a conocer la nueva fecha de su concierto, que se llevaría a cabo el el 29 de septiembre de 2024, en el Café Teatro Moneró.

Dagmar lleva un tiempo sin aparecer en el programa “Día a día” (Telemundo), que lidera junto al comediante Raymond Arrieta, por el dicho incidente.

“La pasada semana, sufrí una caída que resultó en una fractura en mi hombro izquierdo. Tras realizarme las placas de rigor en casos como este, fui atendida por el ortopeda, doctor Andrés Muñiz Martínez quien me dio las recomendaciones necesarias para comenzar mi proceso de recuperación. Esta es la razón por la cual he tenido que ausentarme del programa. Como es mi costumbre, estoy siguiendo al pie de la letra las instrucciones médicas para así recuperarme y volver a compartir con ustedes”, dijo Dagmar en declaraciones escritas.

Su concierto titulado “Dagmar, Hablemos de Amor” fue pospuesto para el domingo, 16 de febrero de 2025, en el mencionado lugar a las 4:30 de la tarde.

“A pesar de este contratiempo, me alegra que mi concierto se celebre precisamente justo después de la celebración del Día del Amor y la Amistad”.

Esta añadió que: “Agradezco profundamente su preocupación, cariño y buenos deseos de una pronta recuperación que me han mostrado a través de mis plataformas sociales. Su apoyo siempre me llena de alegría y me da fuerzas para seguir adelante. ¡Nos vemos pronto!”.