¿Daddy Yankee cobra por predicar?

El cantante Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, respondió a las personas que aseguran cobra por participar en eventos religiosos.

En entrevista con el stand-up comedian, Keropi Sánchez, el artista aclaró los rumores que han circulado recientemente sobre un supuesto cobro por su participación en eventos religiosos.

“Esto es una oportunidad para que los que dijeron esto despierten. Estamos viviendo unos tiempos alarmantes, unos tiempos que cualquier persona difunde una mentira y te crea un caso, y la gente se lo cree. Porque no buscan, porque no indagan en la verdad”, comenzó el artista.

Continuó: “Cuando me llega la noticia , yo dije ‘papi, esto es bien irracional’. Yo ni le presté atención, porque yo dije ‘papi, la gente está clara que a mí no me hace falta esto’. La gente sabe que yo trabajé fuerte en el mundo, tuve éxito en el mundo, económicamente estoy bien. Yo decía todo esto, esto es un chisme de pasillo, esto no va crecer... Y cuando veo que le dan la importancia, dije ‘de verdad que gente... hay gente necia en el mundo, necia... wow de verdad creyeron esto’”.

“La mentira le da dos vueltas al mundo y todavía la verdad se está amarrando los tenis en la casa. Es increíble, yo decía ‘¿cómo es que esto, que es completamente irracional, le dieron partida a esto?’ Porque el que sabe, como te acabo de contar, yo estoy superbién”, añadió.

El artista sostuvo que su participación en eventos religiosos siempre es de manera voluntaria, con el único propósito de compartir su fe: “Yo vengo al evangelio por la pasión y por las almas, por hacer el bien. Yo acabo de dejar millones de ofertas de millones de dólares por venir a Cristo. ¿Cómo van a creer esta estupidez?”.

El pasado mes de diciembre, luego de su serie de cinco conciertos de despedida en el Coliseo de Puerto Rico, el exponente urbano confirmó su retiro de la música. El cantante dijo que dedicaría su vida a la religión e hizo una invitación a sus fanáticos a seguir el mismo camino.