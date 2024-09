Anahí asegura que es “complicado” que haya otro reencuentro en RBD

Anahí se encuentra en un gran momento de su carrera, pues pronto volverá a la televisión con la nueva temporada de ‘¿Quién es la Máscara?’, por lo que aprovechó para responder a los cuestionamientos sobre otro reencuentro de RBD, dejando en claro que esto podría no ocurrir pronto.

Recordemos que los integrantes de la agrupación han estado distanciados, debido a los problemas que surgieron por los manejos de Guillermo Rosas, quien por muchos años ha sido amigo de la actriz y cantante.

¿Qué dijo Anahí sobre RBD?

En una entrevista con el programa ‘Ventaneando’, la artista respondió que no ve posible que ella y Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez, puedan volver a reencontrarse, a pesar de que el año pasado emprendieron juntos un exitosa gira.

“Pues la verdad no lo sé, en este momento lo veo complicado, el camino de cada uno está como por diferentes lugares, pero, pues no lo sé”, expresó Anahí.

“Yo, la verdad, no hago planes, en la vida he aprendido que tenemos aquí y ahora, y hay que gozar aquí y ahora, agradecer lo vivido y no estar tanto siempre queriendo más, sino también disfrutar lo que tienes hoy”, agregó.

La cantante destacó que guardará en el corazón todos los momentos que vivió al lado de sus compañeros.

“Este año se cumplen ya 20 años, entonces, es una vida, una vida transcurrida juntos, y yo creo que eso es lo que hay que llevarse siempre en el corazón”, manifestó.

Anahí llegará a ¿Quién es la Máscara?’

Hace unos días se confirmó que la artista se unirá al elenco de la nueva temporada del reality show, como investigadora, sustituyendo a Yuri, quien deja el programa, debido a que no era de las favoritas del públicos.

Los fans han reaccionado positivamente a la llegada de Anahí a la emisión.